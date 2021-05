Unternehmen Google für Ärzte: Ein Baarer Start-up hat grosse Pläne Sebastian Wowra und Pascal Rast haben mit Digital Doctor House das Google der Ärzte entwickelt. Julia Lüscher 24.05.2021, 19.00 Uhr

Die Unternehmer Pascal Rast (links) und Kurt Seiler, Chief Medical Officer. Bild: Maria Schmid (Zug, 17. Mai 2021)

Sebastian Wowra (36), der CEO von Digital Doctor House, wachte eines Nachts im Juli 2018 mit der Idee auf, eine digitale Plattform für die Medizin zu erschaffen. «Gleich danach habe ich stundenlang gegoogelt, um herauszufinden, ob es wirklich noch kein flächendeckendes Nachschlagewerk für Ärzte gibt», berichtet Wowra.

Die Internetsuche habe zu keinen Ergebnissen geführt, weshalb der Unternehmer seinen Freund und heutigen Geschäftspartner Pascal Rast (60) angerufen und sich zum Mittagessen im Hafenrestaurant in Zug verabredet habe. Nach weiteren Erkundigungen bei Spezialisten im Gesundheitsbereich, sei auch Rast zum Schluss gekommen, dass es noch kein zentrales Tool gebe, welches allen Ärzten eine simple Informationssuche ermögliche. Dies war der Beginn des Start-ups Digital Doctor House, welches im Januar 2019 als Aktiengesellschaft gegründet wurde. «Gleich nach der Gründung haben wir mit dem Programmieren der Suchmaschine begonnen, wobei es uns wichtig war, nichts in dritte Hände zu legen, um die Sicherheit des Tools zu garantieren», betont Sebastian Wowra.«Kennengelernt haben wir uns, als ich eine neue Werbeagentur suchte», erzählt Rast. «Ich habe mich dann für die Kommunikationsagentur entschieden, in welcher Sebastian als General Manager tätig war.»

Vom ersten Moment an sei er fasziniert von Wowras Ideen gewesen, weshalb die beiden nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde wurden. Ursprünglich habe Wowra Computerwissenschaften studiert und zusätzlich einen Master in Betriebswirtschaft in Australien gemacht. «Später bin ich in der Schweiz in die Kommunikation eingestiegen, wo ich mir mein Wissen über das Gesundheitswesen angeeignet habe», schliesst Wowra.

Umgesattelt wegen Langeweile

Sein Kollege Pascal Rast habe als Chemielaborant in der Roche in Basel gestartet. «Das wurde mir jedoch nach einiger Zeit zu langweilig, denn ich wollte mit Menschen arbeiten», begründet Rast seine spätere Ausbildung im Verkauf und Marketing. Durch die 30 Jahre lange Tätigkeit in der Pharmabranche habe er sich ein grosses Netzwerk an Kontakten von Spitälern über Ärzte zu Pharmafirmen aufbauen können. «Deswegen habe ich auch erkannt, wie Sebastians Geschäftsidee die Lösungen auf alle Probleme vereint», erklärt der COO fasziniert.

«Am Ende hat sich alles wie bei einem Puzzle zusammengefügt.»

Der Plan des Unternehmens ist es, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Österreich und später weltweit erfolgreich zu sein. Auf die Frage, ob es nicht ein wenig optimistisch sei, mit einem Schweizer Start-up schon von globalen Zukunftsplänen zu reden, antwortete Pascal Rast: «Es ist keine wahnsinnige Idee, sondern einfach die logische Folge.» Das Wissen im Gesundheitswesen sei global und könne nicht auf ein Land beschränkt werden.

Bessere Antworten liefern

Die Leidenschaft der beiden Unternehmer ist deutlich spürbar. «Etwas Eigenes und Einzigartiges in der Hand zu haben ist meine Faszination an der Firma», führt Sebastian Wowra aus. «Wir haben sozusagen ein Google für Ärzte erschaffen.» Das Ziel sei es, dass Ärzte in wenigen Jahren zueinander sagen: «Schlag es doch im DDH (Digital Doctor House) nach!»

Am Ende des Interviews verschaffte die Journalistin sich noch einen Einblick in die Plattform verschaffen. Das Tool beinhaltet nicht nur die Suchmaschine für Ärzte, sondern auch ein Medikamentenregister und Chaträume, die den Fachleuten ermöglichen, Erfahrungen auszutauschen.

