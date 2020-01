Unterricht startet in der Zuger Riedmatt nach den Sportferien Der Schulneubau Riedmatt in Zug ist bereit. Am Mittwoch fand die Schlüsselübergabe statt. 31.01.2020, 05.00 Uhr

In neuen Riedmattschulhaus kehrt ab Mitte Februar Leben ein. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. Dezember 2019)

(ls) Mit der Übergabe des Neubaus vom Baudepartement an das Bildungsdepartement ist die Erweiterung der Stadtzuger Schulanlage Riedmatt baulich abgeschlossen. Am vergangenen Mittwoch überreichte Bauchefin Eliane Birchmeier den Schlüssel fürs neue Riedmattschulhaus offiziell an Schulpräsidentin Vroni Straub. Die Aufnahme des Schulbetriebs in den neuen Gebäudeteilen könne wie geplant nach den Sportferien im Februar erfolgen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.