Unwetter Cholrainstrasse wegen Erdrutsch gesperrt Die direkte Strassenverbindung zwischen Menzingen und dem Ägerital, die von Edlibach zum Schmittli führt, ist unterbrochen. 02.08.2021, 15.44 Uhr

Teile des Banketts und des Kieskoffers der Cholrainstrasse sind beim Erdrutsch vom 1. August in die Tiefe gerutscht. Bild: PD

(rh) In der Nacht vom Samstag, 31. Juli, auf den Sonntag, 1. August, zog ein heftiges Gewitter vom Zugerberg in Richtung Gubel. Innert weniger Stunden fielen über 70 Millimeter Regen pro Quadratmeter auf die dortigen, bereits stark mit Wasser gesättigten Böden. Als Folge der ausserordentlichen Regenfälle wurde die Cholrainstrasse im oberen Bereich des Abschnitts im Wald wegen eines talseitigen Erdrutsches in Mitleidenschaft gezogen, wie die Baudirektion des Kantons Zug mitteilt.