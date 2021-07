Unwetter Hochwasser Kanton Zug: Führungsstab übernimmt Koordination Die Hochwassersituation im Kanton Zug hat sich durch den Starkregen der vergangenen Tage verschärft. Wegen des hohen Wasserstandes wird dringend davon abgeraten, sich in Gewässernähe aufzuhalten. 14.07.2021, 09.49 Uhr

(haz) Die starken Regenfälle der letzten Tage haben im Kanton Zug zu einer bedrohlichen Hochwassersituation der Gewässer und einem erhöhten Risiko für Hangrutschungen geführt. Insbesondere der Pegel der Reuss ist stark angestiegen und birgt an gewissen Orten grosse Gefahr. Einige Massnahmen wurden bereits in die Wege geleitet. Es wird wegen des hohen Wasserstandes dringend davon abgeraten, sich in Gewässernähe aufzuhalten. Am Dienstagabend, 13. Juli, hat der kantonale Führungsstab laut Medienmitteilung die Koordination der Lage übernommen.