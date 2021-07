Unwetter Wann die Zugerbergbahn wieder fahren kann, ist weiterhin unklar Die SBB-Strecke am Ostufer des Zugersees konnte bereits am Sonntagabend den fahrplanmässigen Betrieb wieder aufnehmen. Den Fahrdienst auf den Zugerberg besorgt derzeit ein Bus. Dieser fährt stündlich. Der Betreiber der Standseilbahn hält sich bezüglich der Wiederinbetriebnahme noch bedeckt. Es ist von Abklärungen die Rede. Marco Morosoli 26.07.2021, 19.00 Uhr

Seit dem heftigen Gewitter vom Sonntag um die Mittagszeit stehen die beiden Wagen der Standseilbahn auf den Zugerberg in den beiden Stationen. Die Betreiberin der Bahn, die Zugerbergbahn AG, verweist darauf, dass jetzt Busse im Stundentakt auf den Zuger Hausberg fahren. Der genaue Fahrplan ist auf www.zbb.ch hinterlegt. Bezüglich der Wiederinbetriebnahme ist bei den ZBB zu erfahren, dass dies gegenwärtig in Abklärung sei.

Vom Starkregenereignis betroffen waren auch die SBB. Im Kanton Zug war es am vergangenen Sonntag notwendig, den Betrieb entlang dem Zugersee-Ostufer zu sperren. Gemäss SBB-Sprecher Martin Meier habe der Unterbruch von 14 bis circa 17 Uhr gedauert. Davon betroffen war die S2, welche zwischen Zug und Erstfeld verkehrt. Die Gotthard-Schnellzüge mussten von Zürich über den Heitersberg und die Südbahn verkehren. Der Grund für die temporäre Sperre erklärt der SBB-Sprecher Martin Meier so: «Die Strecke war wegen Oberflächenereignissen unterbrochen.» Durch diese Einwirkungen sei aber glücklicherweise die SBB-Strecke am Ostufer des Zugersees nicht «substanziell» beschädigt worden.

Jährlich rund 25 Millionen Franken für den Schutz vor Naturgefahren

Meier betont, dass die SBB «bestrebt sind, aus jedem erfassten Ereignis zu lernen». Die SBB setzen Jahr für Jahr rund 25 Millionen Franken ein, um Naturgefahren vorzubeugen. Diese Projekte gleisen die SBB unter wissenschaftlicher Begleitung auf. Mit im Boot sitzen Experten der ETH und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Die SBB-Anlagen seien, so Meier, darauf ausgelegt, dass «Wetterereignisse einer bestimmten Intensität» ohne Schadensereignis bleiben. Fakt ist, dass die Strasse am Ostufer des Zugersees am Sonntag bis zum Abend gesperrt war.

Eine kurzfristige Zügelaktion mussten am Sonntag einige Bewohner der Altersresidenz Breiten in Oberägeri über sich ergehen lassen. Wie die Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde, Manuela Käch, erklärte, hätten zehn Personen ihre Zimmer im unteren Bereich des Gebäudes verlassen müssen. Alle konnten innerhalb der Einrichtung untergebracht werden. Es sei derzeit aber unklar, wann die Pensionäre wieder in ihre angestammte Umgebung zurückkehren können. Die Aufräumarbeiten seien aber, so Käch, bereits im Gange.