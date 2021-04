Kleidung «Weniger, dafür bewusster einkaufen» – Zuger Start-up-Unternehmerin sagt der Billigmode den Kampf an Sophie Brunner (25) aus Unterägeri hat den Onlinemarktplatz Urbankissed.com gegründet. Ihre Plattform für fair und nachhaltig produzierte Mode zählt bereits über 100 Anbieter. Rahel Hug 23.04.2021, 05.00 Uhr

24. April 2013, 9 Uhr morgens: In Sabhar nahe Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, stürzt der neunstöckige Fabrikkomplex Rana Plaza zusammen. Das Unglück fordert 1138 Menschenleben und rund 2000 Verletzte, viele davon Textilarbeiterinnen. Die Tragödie steht symptomatisch für die schlechten Arbeitsbedingungen in der weltweiten Kleiderindustrie.

Für Sophie Brunner hat dieses Ereignis den Ausschlag gegeben, sich mit den negativen Auswirkungen von «Fast Fashion» – der massenhaften und schnellen Produktion von Billigmode – auseinanderzusetzen. Und an neuen Lösungen für nachhaltige Kleidung zu arbeiten.

Sophie Brunner, fotografiert in der Zuger Altstadt, kauft nicht mehr bei H&M und Zara ein. Auf dem Bild trägt sie Sneakers und ein Oberteil von Urbankissed.com. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. April 2021)

Die 25-Jährige, die in Unterägeri aufgewachsen ist und wohnt, erzählt:

«Ich konnte keine Plattform finden, die bezahlbare, trendige und fair produzierte Mode anbietet. So habe ich beschlossen, selber aktiv zu werden.»

Vor vier Jahren hängte Sophie Brunner ihren bisherigen Job bei einer Schweizer Bank an den Nagel und begann, in Mailand und London «Fashion Business» zu studieren. «Wirtschaft und Finanzen interessieren mich sehr, doch mir fehlte der kreative Aspekt», blickt sie zurück. Gleichzeitig mit dem Start ihrer neuen Ausbildung rief sie die Plattform Urbankissed.com ins Leben und gründete 2019 ihr eigenes Unternehmen.

Hersteller verschicken ihre Ware direkt

Urbankissed.com ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige und ethische Mode, der nach dem Prinzip des Dropshipping funktioniert. Das bedeutet, dass Onlinehändler wie Urbankissed Produkte in einem Shop anbieten, ohne sie selbst an Lager zu haben. Die Hersteller verschicken ihre Ware direkt an die Kundinnen, die Zwischenhändlerin verdient an jeder Bestellung mit. Die Jungunternehmerin erklärt:

«Ein Vorteil dieses Businessmodells ist, dass man kein grosses Startkapital benötigt.»

Trotzdem war aller Anfang schwer. Vor allem die Suche und Auswahl von Marken («Brands») gestaltete sich herausfordernd. «Es war eine intensive Recherche nötig», sagt Sophie Brunner. Das durch ihr Studium aufgebaute Netzwerk kam ihr dabei zugute. Schliesslich entwickelte sie einen «Slow & Ethical Index», der 15 Standards entlang der Wertschöpfungskette umfasst und mit dem sie die Marken prüft. «Das ist mein Kerngeschäft. Damit schaffen wir Transparenz», führt die Zugerin aus und ergänzt: «Wir sind sehr selektiv bei der Aufnahme neuer Marken, da viele Produzenten noch Lücken in ihrer Lieferkette aufweisen.»

Sophie Brunner, Gründerin des Fair Fashion Unternehmens Urbankissed.com will es genau wissen. Bild: Maria Schmid

Zertifikate helfen bei der Prüfung

In einem ersten Gespräch lässt sich Sophie Brunner die Wertschöpfungskette erklären. «In der Regel sind es einfache, kurze Wege, da es sich um kleine Betriebe handelt.» Rund ein Drittel der Anbieter auf ihrem Marktplatz stellten ihre Kleider sogar selbst her. Zu den Standards gehören beispielsweise die Punkte «Ethische Produktion», der etwa das Einhalten von Mindestlöhnen beinhaltet, «Nachhaltige Stoffe» oder «Made to Order». Letzterer bedeutet, dass die Kleidungsstücke nur auf Bestellung hergestellt werden.

Bei der Prüfung von Marken helfen der Onlinehändlerin auch Zertifikate wie beispielsweise Oeko-Tex. «Es gibt ganz spannende Produkte, besonders im Recycling-Bereich», weiss Brunner. Zum Beispiel der Stoff «Econyl», der aus Nylonabfällen aus dem Ozean, unter anderem alten Fischernetzen, gewonnen wird. Der Bestseller momentan seien Sneakers, deren «Leder» aus Abfällen aus der Weinproduktion hergestellt wird.

So kommt die Website von Urbankissed.com daher:

Bild: PD

Die Anbieter stammen vorwiegend aus Westeuropa, neun Marken aus der Schweiz verkaufen hier ihre Produkte. Es gibt aber auch Produzenten aus Südafrika oder Indonesien. Die Konsumentin kann nach Ländern oder Kategorien suchen und findet bei jedem Kleid oder Badeanzug Informationen zu den Herstellern. Wichtig ist Sophie Brunner auch, dass eine Rücksendung in den meisten Fällen kostenpflichtig ist. Sie ist überzeugt:

«Kostenlose Rücksendungen, wie sie viele Plattformen anbieten, verleiten zu schnellem, unüberlegtem Einkaufen.»

Die 25-Jährige hat seit rund anderthalb Jahren nie mehr eine H&M- oder eine Zara-Filiale betreten, wie sie sagt: «Auch wenn sich diese Unternehmen bemühen, es reicht einfach nicht.» Viele Firmen in der Fashion-Industrie würden «Greenwashing» betreiben, sich also vordergründig für Nachhaltigkeit einsetzen, die Umsetzung jedoch nicht genügend kontrollieren. Sie habe durch ihr Studium und ihre Arbeit gelernt, generell weniger, dafür bewusster zu konsumieren. «Das ist meine Message: Wer weniger billige Kleider kauft, kann sich auch ein T-Shirt für 50 Euro leisten, das sinnvoll ist und an dem man länger Freude hat.»

Mit Posts wie dem untenstehenden macht die Unternehmerin auch auf Instagram auf die Thematik und ihren Shop aufmerksam:

Auszeichnung von «Good On You»

Kürzlich hat Urbankissed.com seine 100. Marke aufgeschaltet. Die Start-up-Unternehmerin führt Wartelisten, da immer neue Marken aufgenommen werden wollen. Und «Good On You», eine weltweit agierende Bewertungsapp für nachhaltige Mode, hat die Plattform kürzlich als einen der besten Anbieter in diesem Bereich ausgezeichnet.

Diese Erfolge bestärken Sophie Brunner, ihren eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Mittlerweile führt sie Urbankissed.com nicht mehr alleine, sondern arbeitet mit einer Freelancerin zusammen. Das Ziel der jungen Zugerin ist klar:

«Wir möchten weiter wachsen. Gerade in der Schweiz gibt es noch viel Raum nach oben.»

Das Thema «Slow Fashion» gerate zunehmend in die Köpfe der Menschen, die Sensibilisierung werde immer stärker. Aber: «Es gibt noch viel zu tun. Wir stehen erst am Anfang.»