Interview Solarpreis würdigt sein Lebenswerk: Der Hünenberger Urs Bühler über seine revolutionären Solarenergie-Erfindungen Er ist ein Leben lang erfolgreich gegen den Strom geschwommen, und auch mit mittlerweile 71 Jahren noch nicht müde. Im Interview spricht der Solarpionier Urs Bühler über seine wichtigsten Meilensteine. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Urs Bühler, Gründer von Alustand, auf dem Dach der Turnhalle Bamberg in Luzern. Bild: Stefan Kaiser (Luzern 10. November 2021)

Herr Bühler, der Solarpreis 2021 würdigt Ihr Engagement im Solarbereich, das nun schon fast ein halbes Jahrhundert andauert. Ihr Lebenswerk, könnte man sagen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?

Urs Bühler: Ich war natürlich überrascht und geehrt, als ich von der Nomination erfuhr. Meine Partnerin und mein guter Freund haben ohne mein Wissen recherchiert, Telefonate geführt und mich mit einem 26-seitigen Dokument für den Preis nominiert. Es war ein spezielles Gefühl, plötzlich im Rampenlicht zu stehen.

Seit 46 Jahren sind Sie Mitglied der SESS Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie und seit 30 Jahren arbeiten Sie im Solarbereich. Davor haben Sie aber auch schon privat an Sonnenenergienutzung getüftelt. Was fasziniert Sie daran so?

Fotovoltaik ist für mich etwas Besonderes, weil sie so ruhig ist. Nehmen wir Dampf- oder Windkraft oder andere Formen der Energiegewinnung – da muss immer etwas drehen und die Wartung ist aufwendig. Die Solaranlage hingegen sitzt einfach auf dem Dach. Da dreht nichts, da tönt nichts, sie arbeitet unbemerkt vor sich hin. Zudem war ich immer überzeugt, dass unsere Energiegewinnung nachhaltig werden muss. Man wusste eigentlich schon früh, dass das Erdöl und die Atomkraftwerke auf lange Zeit keine Lösungen sein können. Unendliches Wachstum in einem endlichen System? Unmöglich.

Der Zuger hat eine Unterkonstruktion für Solaranlagen erfunden, die es erlaubt dass eine Dachbegrünung entstehen kann was kombiniert selten gemacht wird. Bild: Stefan Kaiser (Luzern 10. November 2021)

Aber die Sonnenenergienutzung musste sich zuerst behaupten.

Wir wurden tatsächlich lange als Bastler belächelt, nicht richtig ernst genommen. Die Solaranlagen waren damals noch wahnsinnig teuer, sie kosteten mehr als das Zehnfache des heutigen Preises. Wir wussten, dass es an uns liegt, die Leute mittels grösserer Projekte auf die Solarenergie und ihr Potenzial aufmerksam zu machen.

Damit meinen Sie unter anderem die Tour de Sol, die 1985 zum ersten und 1993 zum letzten Mal stattfand. Erzählen Sie.

Die Tour de Sol war das erste Rennen für solarbetriebene Fahrzeuge quer durch die Schweiz mit dem Zweck, der breiten Masse die Leistungsfähigkeit der Solarenergie zu demonstrieren. Auf dem Hausdach sieht ja niemand, was diese Solarmodule wirklich leisten. Wir wollten zeigen: Leute, man kommt damit vorwärts! Ich habe dafür eine effiziente Leistungselektronik entwickelt, die beim Bremsen und Bergabfahren Energie zurückgewinnen konnte. Das hat Spass gemacht, aber mein Team und ich wollten mehr.

Mehr?

Eine Drei-Pässe-Fahrt: Furka, Grimsel, Susten. Das war im Sommer 1988. Mit einem dreirädrigen Fahrzeug für den Innerortsverkehr. Wir konnten beim Runterfahren immer genügend Energie zurückgewinnen, dass es für die Bergfahrten reichte. Eine Weltpremiere. Und wir haben für diese eintägige Fahrt nur 3,5 Kilowattstunden Strom gebraucht – das entspricht einem Preis von damals 70 Rappen.

Die dreirädrigen Gefährte auf dem Grimselpass 1988. Bild: PD

Wenige Jahre darauf sind Sie auch beruflich ins Solargeschäft eingestiegen. Ihr erster Meilenstein war der Solarwechselrichter «Solcon», den Sie Anfang der 1990er-Jahre als Projektleiter entwickelt haben. Was ist das?

Die Alpha Real AG, bei der ich damals beschäftigt war, lancierte das Megawatt-Projekt, wo wir erstmals in grossem Massstab – an 333 Solaranlagen – die dezentrale Solareinspeisung demonstrieren konnten. Die Entwicklung einer Solaranlage hat damals nur im Rahmen solch grosser Projekte rentiert. Der Wechselrichter konvertiert den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom, der dann ins Haus- und Stromnetz eingespeist wird. Bei «Solcon» handelt es sich um den ersten in Europa industriell gefertigten Wechselrichter.

«Solcon»: der erste in Europa industriell gefertigte Solarstromwechselrichter. Bild: PD

Später kam «Solcolino» auf den Markt, den Sie im Alleingang entwickelt haben. Das ist wohl dasselbe, aber in kleiner?

Genau. Während «Solcon» den Strom einer ganzen Solaranlage konvertiert, habe ich «Solcolino» für nur ein Solarmodul entwickelt. Eine Neuheit, mit der es möglich wurde, dass einzelne Personen in der Bauabteilung von Coop ein Solarmodul kaufen und es zu Hause direkt in die Steckdose einstecken konnten. Kleine Kraftwerke ab Stange, wenn man so will, die beliebig ausgebaut und ergänzt werden konnten. Damit wollten wir die Solarenergie für die Endkundschaft erschwinglicher machen und Hürden abbauen.

1997 haben Sie sich selbstständig gemacht und ein Jahr darauf «Alustand» erfunden, das erste europäische Einlegesystem für Solarmodule. Was war daran revolutionär?

Wenn die Leute an Fotovoltaikanlagen denken, denken sie nur an die Solarmodule. Über die Art und Weise, wie die Module auf dem Dach befestigt werden, haben sich lange wenige Gedanken gemacht. Die Module wurden damals irgendwie raufgeschraubt, raufgeklemmt, mehr schlecht als recht festgemacht. Revolutionär an meiner Erfindung war, dass die Module spannungsfrei in die Schienen des Befestigungssystems eingelegt werden.

Und warum war das wichtig?

Die Solaranlage muss grossen Temperaturschwankungen, Schnee- und Windlasten standhalten. Die Befestigung ist verantwortlich für eine lange Stabilität und die Ästhetik der gesamten Anlage. Aber selbst heute spielt sie in den Köpfen der meisten Leute eine untergeordnete Rolle. Auf jeden Fall konnten wir aber im Rahmen eines grossen Bauprojekts in Zürich 1998 mit der Produktion starten.

Die «Alustand»-Unterkonstruktion erlaubt, dass eine Dachbegrünung ohne weiteres gepflegt werden kann. Die Begrünung hilft, Regenwasser zu speichern, und verbessert das Klima in einem Gebäude. Bild: Stefan Kaiser (Luzern 10. November 2021)

Starten und durchstarten, muss man sagen. Sie verkaufen «Alustand» bis heute.

Ja, das stimmt. Mittlerweile wurden Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 350 Megawatt – das reicht für 120'000 Haushalte – in der Schweiz, in Deutschland, den Niederlanden und in Frankreich installiert. «Alustand» wurde denn auch oft kopiert. Derzeit macht uns aber vor allem der weltweite Rohstoffmangel zu schaffen.

Wie meinen Sie?

Der Rohstoffmangel unter anderem von Aluminium und Magnesium bremst die Branche vorübergehend. Um die Energiewende zu schaffen und die CO 2 -Ziele zu erreichen, müssen wir vorwärtsmachen. Das ungenutzte Potenzial auf den Dächern ist riesig.