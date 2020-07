Urteil des Zuger Obergerichts: Schutz des Kindes ist wichtiger als das Einhalten des Fahrplans Das Zuger Obergericht bestätigt das Urteil der Vorinstanz, welches ein Buschauffeur wegen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig sprach. Andrea Muff 20.07.2020, 05.00 Uhr

Ein vierjähriges Kind wird von einem Linienbus erwischt, erleidet einen Schien- und Wadenbeinbruch und trägt Schürfwunden davon. Für den Buschauffeur hat der Unfall ein gerichtliches Nachspiel. Gegen das Urteil des Zuger Strafgerichts hat der Beschuldigte Berufung eingereicht. Nun hat das Zuger Obergericht über die Sache entschieden und das Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Der Unfall ereignete sich vor gut zwei Jahren: Ein Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe bog Richtung Endstation auf den Vorplatz ein. Ein anderer Bus stand bereits dort. Der Chauffeur bemerkte zwei Kinder, die auf den Platz rannten und in den Bus einstiegen, der bereits dort parkiert hatte. Seine Türen standen offen. Der Chauffeur des fahrenden Busses wollte mit seinem Gefährt mit einem Abstand von einem halben bis ganzen Meter am stehenden Bus vorbeifahren.

Trotz Vollbremsung kein rechtzeitiges Anhalten

Als er sich der vordersten Türe näherte, sprang das eine Kind aufgrund eines Warnrufes der Eltern wieder aus dem stehenden Bus. Der beschuldigte Buschauffeur bremste ab und beschleunigte wieder, als er das Kind bei seinen Eltern in Sicherheit sah. Just in diesem Moment sprang das zweite Kind aus dem stehenden Bus. Trotz Vollbremsung konnte der Unfallfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das vierjährige Kind wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst und zu Boden geworfen. Sie blieb wenige Zentimeter vor dem linken Vorderrad verletzt liegen.

Das Zuger Obergericht prüfte nun unter anderem, ob der Beschuldigte damit hätte rechnen müssen, eines der beiden Kinder zu gefährden. «In Anbetracht der Gesamtsituation, wie sie sich dem Beschuldigten damals darstellte, als er in den Bereich des Vorplatzes einfuhr, musste er von Beginn an jederzeit mit Spontanreaktionen der zwei von ihm erkannten, umherspringenden Kindern rechnen», ist dem Urteil zu entnehmen. So hätte der Beschuldigte selbst festgestellt, dass die Kinder unaufmerksam gewesen seien und der von ihm gelenkte Bus für sie eine Gefahr darstellen könnte. Das Obergericht geht mit der Staatsanwaltschaft einher, dass dem Beschuldigten sinnbildlich die «Alarmglocken» hätten läuten müssen.

«Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, hätte der Beschuldigte unter den gegebenen Umständen nicht einfach so – auch nicht sehr langsam – auf die Bushaltestelle zufahren beziehungsweise zurollen dürfen, sondern vielmehr zum Beispiel warten müssen, bis die Kinder wieder mit ihren Eltern vereint waren beziehungsweise sich sichtbar unter deren Kontrolle befanden», heisst es im Urteil. Weiter zählt das Obergericht Alternativen auf, wie etwa das Abgeben eines akustischen Warnsignals. «Zudem hätte der Beschuldigte auch selbst kurz den Bus verlassen und die Gefahrenlage klären können.» Denn das Einhalten des Fahrplans dürfe «sicher nie höher gewertet werden, als der Schutz eines Kindes vor einer im Falle einer Weiterfahrt möglichen Gefährdung». Auch die langsame Weiterfahrt habe deutlich über dem noch erlaubten Risiko gelegen, kommt das Obergericht zum Schluss.

Busse von 200 Franken

Der Schuldspruch der Vorinstanz sei vollumfänglich zu bestätigen und die Berufung abzuweisen, ist dem Urteil weiter zu entnehmen. So wird der Busfahrer der fahrlässigen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen, begangen durch Missachtung des Artikels, dass gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten besondere Vorsicht geboten sei. Dafür wird er wie von der Vorinstanz mit einer Busse von 200 Franken bestraft.

Die Kosten des Vorverfahrens und erstinstanzlichen Verfahrens betragen 3561 Franken und werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt. Weiter wird ihm für seinen Aufwand in Zusammenhang mit der Verteidigung im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren eine reduzierte Entschädigung in Höhe von 2400 Franken zu Lasten des Staates ausgerichtet. Die Kosten des Berufungsverfahrens von 2545 Franken werden dem Beschuldigten vollumfänglich auferlegt.

Das Urteil wurde nicht weitergezogen und ist rechtskräftig.