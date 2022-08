Urteil Erleichterung bei Zuger Parfümdiebin: Strafgericht schickt sie bloss ins Gefängnis Das Zuger Strafgericht spricht zwei junge Frauen des gewerbsmässigen Diebstahls schuldig und verurteilt eine von ihnen zu fast zwei Jahren Freiheitsstrafe. Von einem Landesverweis sehen Richterin und Richter ab. Zum letzten Mal. Kilian Küttel 25.08.2022, 13.55 Uhr

Die kantonale Verwaltung mit dem Strafgericht links. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Mai 2020)

Kurz gehen die Augen zu. Dann ein Nicken, der Blick zur Anwältin, Ausatmen, Erleichterung. Soeben hat die Gerichtsschreiberin auf juristisch gesagt, was die Frau Mitte 20 im Innersten gehofft hat: «Von der Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB wird, gestützt auf Art. 66a Abs. 2 StGB, abgesehen.»

Um 17.03 Uhr am Mittwochnachmittag hat die Serbin also Gewissheit: Sie darf hier bleiben und muss nicht in ein Heimatland, das sie nur aus den Ferien kennt. Trotzdem geht ihr Leben nicht normal weiter.

Serbin und Schweizerin stahlen Parfums aus Drogerien

Nach anderthalbtägiger Beratung verurteilt das Zuger Strafgericht die Sozialhilfeempfängerin zu 23 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe. Hinzu kommen sieben Tagessätze Geldstrafe und 250 Franken Busse. Das alles wegen mehrfachen gewerbsmässigen und geringfügigen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Hinderung einer Amtshandlung.

Die Frau Mitte 20, die der Urteilsverkündigung mit in den Händen aufgestütztem Kopf lauschte, war am Montag ein erstes Mal vor dem dreiköpfigen Richtergremium gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr über 40 Ladendiebstähle vorgeworfen, 21 davon soll sie mit einer Freundin begangen haben. Die Frauen hatten es auf Parfums abgesehen, die sie aus Drogerien stahlen und weiterverkauften.

Die Staatsanwaltschaft forderte drei Jahre Gefängnis und einen fünfjährigen Landesverweis. Laut der Anklage waren die Frauen als Bande unterwegs, was als schwerere Form des Diebstahls höher bestraft wird.

Bedingte Gefängnisstrafe für Schweizerin

Das hatte schon der Verteidiger der Serbin nicht so gesehen. An der Verhandlung argumentierte er, die Taten seien dafür zu wenig organisiert, nicht genügend geplant und abgesprochen gewesen. Diesem Einwand folgt das Gericht. In seiner Urteilsbegründung sagte Strafgerichtspräsident Philipp Frank:

«Wir haben es hier sicher mit Mittäterschaft zu tun. Für Bandenmässigkeit braucht es aber ein gewisses Mass an Organisation, Rollen- und Arbeitsteilung. Das war angesichts der Beweise nicht gegeben. »

Neben der Serbin verurteilt das Strafgericht auch die Schweizer Beschuldigte: zu einem Jahr Gefängnis und 2000 Franken Busse – wegen Urkundenfälschung, des Besitzes von über 100 Hanfpflanzen, und weil sie alleine Portemonnaies und Parfüms gestohlen hatte. Allerdings spricht sie das Gericht nur in zwei der angeblich 21 gemeinsamen Diebstähle schuldig. Diese beiden Fälle hatte sie eingestanden, in den 19 weiteren hätte sich das Gericht einzig auf die Aussagen der Serbin berufen können.

Zwar glaube ihr das Gericht, dass sie nicht alleine gehandelt habe, so Gerichtspräsident Frank. Allerdings habe sie die einzelnen Sachverhalte nicht genügend genau benennen können, als dass für eine Verurteilung reichen würde.

Serbin erhält die allerletzte Chance

Die Gefängnisstrafe gegen die Schweizerin spricht das Gericht bei fünf Jahren Probezeit bedingt aus. Dazu Frank:

«Als Gericht hatten wir den Eindruck, dass sie die Kurve gekriegt haben. Mit der langen Probezeit wollen wir ihnen dabei helfen, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben.»

Davon könne bei der Serbin keine Rede sein, die auch dann weiter gestohlen hat, als die Staatsanwaltschaft bereits gegen sie ermittelte. Sie sei mit einer «grossen kriminellen Energie» unterwegs, offensichtlich fehle es ihr am Respekt vor fremdem Eigentum oder der Schweizer Rechtsordnung, sagte Frank.

Trotzdem stellte das Gericht in der Frage des Landesverweises einen persönlichen Härtefall fest und wertete das Interesse am Verbleib der mehrfach vorbestraften Serbin höher als das öffentliche Interesse an einer Ausschaffung – auch, weil sie bislang niemanden körperlich verletzt habe.

Am Ende seiner 45-minütigen Urteilsbegründung redete der Gerichtspräsident der Serbin ein letztes Mal ins Gewissen: «Sie kommen hier mit einem blauen Auge davon. Wenn Sie nochmals delinquieren sollten, können Sie sicher sein, ein neues Leben in Serbien anfangen zu müssen.»