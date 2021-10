URTEIL «Kein leichtes Verschulden»: Strafgericht verurteilt bekannten Zuger Anwalt wegen Urkundenfälschung im Amt Ein Zuger Notar gründet eine Firma für einen vorbestraften Pleitier. Jahrelang amtet er als einziger Verwaltungsrat eines Carunternehmens, das in Wahrheit nie über das notwendige Kapital verfügt. Jetzt verurteilt ihn das Strafgericht zu 180 Tagessätzen Geldstrafe – bedingt. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 12.10.2021, 15.00 Uhr

Der Doppeldeckerbus rollt durch halb Europa. Nach Polen und Südosteuropa, nach Hamburg und ins Baltikum, an die Tour de France oder in die Bretagne. Am Steuer sitzt ein Tessiner Carchauffeur, der die Reisen anbietet, plant und leitet.

Knapp sieben Jahre geht das so. Dann ist Schluss: Am 29. November 2016 eröffnet das Zuger Kantonsgericht den Konkurs gegen das Reiseunternehmen, dem der Tessiner faktisch vorsteht und das kurz nach Weihnachten 2009 gegründet wurde – von der Sekretärin eines Zuger Anwalts und Notars. Von Anfang bis Ende sass dieser als einziger Gesellschafter im Verwaltungsrat der Firma, deren Gründung er beurkundete und die ihr Domizil an derselben Adresse hatte wie seine Anwaltskanzlei.

Anwalt war am Gründungsschwindel beteiligt

Die Firma, das zeigt sich jetzt, beschäftigte die Justiz nicht nur bis zum Ende des Konkursverfahrens am 5. Juli 2019: Wegen Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung, Urkundenfälschung und Urkundenfälschung im Amt sowie Erschleichung einer falschen Beurkundung verurteilt das Zuger Strafgericht den Anwalt zu 180 Tagessätzen (à 300 Franken) bedingter Geldstrafe. Das Urteil vom 14. Juli wurde diese Woche öffentlich aufgelegt, ist aber nicht rechtskräftig. Der Vertreter des Anwalts hat Berufung eingereicht.

Grund für den Schuldspruch gegen den Zuger Advokaten, der bis vor wenigen Jahren der Baukommission seiner Wohngemeinde angehört hat, philanthropisch veranlagt, in Wirtschaft und Gesellschaft bestens vernetzt ist und der den EV Zug jedes Jahr mit mehreren tausend Franken unterstützt: ein Gründungsschwindel.

Denn die 100'000 Franken Aktienkapital, über die das Unternehmen hätte frei verfügen müssen, war nie wirklich vorhanden. Zwar wurden 2009 kurz vor Weihnachten 122'000 Franken auf das Konto der Gesellschaft einbezahlt, die sich in Gründung befand. Allerdings durfte dieses Geld nicht als Aktienkapital betrachtet werden, sondern galt als Darlehen, wie die Zuger Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage schreibt: «Infolge unterbliebener Liberierung des Aktienkapitals» war die Firma «bei ihrer Gründung ohne Eigenkapital.»

Beschuldigter spricht von «Versehen in der Hitze des Gefechts»

Das Geld stammte von einer Bekannten des Tessiners. Diese habe er so gut wie möglich schützen wollen, argumentierte der Zuger Anwalt vor Gericht, weshalb er für die Einzahlung des Geldes einen Darlehensvertrag ausgearbeitet habe. Von ihm aus gesehen hätte sie auch einen Schenkungsvertrag unterschrieben. Es sei ein unbewusster Fehler gewesen, dass der Betrag den Charakter eines Darlehens trägt und nicht als Aktienkapital zur freien Verfügung der Firma betrachtet werden kann. Im 63-seitigen Urteil ist ist mehrfach nachzulesen, dass dem Anwalt aus seiner Sicht ein Versehen «in der Hitze des Gefechts» unterlaufen ist.

Das glaubte der Einzelrichter nicht. Der Beschuldigte habe zumindest in Kauf genommen etwas Unwahres zu beurkunden. Einerseits habe er vom Darlehensvertrag gewusst, da er ihn ja selber ausgestellt habe:

«Zum anderen ist der Beschuldigte Anwalt und Urkundsperson des Kantons Zug. Aufgrund dieser Ausbildung müsste dem Beschuldigten bewusst gewesen sein, dass Mittel, welche einer Gesellschaft lediglich in Form eines Darlehens gewährt werden, dieser nicht zur freien Verfügung stehen.»

Und zum Vorwurf der Urkundenfälschung im Amt hält das Gericht fest: «Das objektive Verschulden wirkt insgesamt nicht mehr leicht.» Zusätzlich verurteilt das Strafgericht den Anwalt unter anderem wegen Misswirtschaft. Nicht nur startete das Carunternehmen wegen des Darlehens schon überschuldet in seine geschäftliche Reise – der 58-jährige Zuger hat laut dem Einzelrichter um die schwierige Lage gewusst und trotzdem nichts unternommen. Immerhin seien die Zahlungsbefehle und Pfändungsandrohungen ihm und nicht dem faktischen Geschäftsführer im Tessin zugestellt worden.

Betreibungen, Verlustscheine, Privatkonkurs

Dieser kennt sich mit dem Betreibungs- und Pfändungswesen aus. Wie aus dem Urteil hervorgeht, hat er zwischen 1998 und 2018 Verlustscheine von rund 115'000 Franken gesammelt, meldete 2004 Privatkonkurs an. Alleine 59 Betreibungen und Forderungen von fast 360'000 Franken lagen am Ende gegen das Carunternehmen vor. Unter anderem wegen Misswirtschaft und Unterlassung der Buchführung verurteilt das Strafgericht den 50-jährigen Carchauffeur zu 180 Tagessätzen à 70 Franken Geldstrafe – und zwar unbedingt: Zwei bedingte Geldstrafen aus den Jahren 2012 und 2017 hätten ihn nicht vor weiteren Straftaten abgehalten, weshalb in diesem Fall eine bedingte Strafe nicht mehr in Frage komme.

Zurück zum Zuger Anwalt: Da das Gericht seine Geldstrafe bedingt ausspricht, kommt er (mit Ausnahme von rund 8000 Franken für die Verfahrenskosten) gratis davon – sofern er sich in den kommenden zwei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt. Und, darauf hin deuten bis jetzt jedenfalls die Hinweise, auch innerhalb der Branche gab es bislang keine Repression. Auf Anfrage gibt die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte zwar keine Auskunft zu Disziplinarverfahren oder Berufsverboten – im Anwaltsregister des Kantons Zug ist er aber nach wie vor aufgeführt, darf weiterhin Dokumente beurkunden und Unterschriften beglaubigen sowie im Straf- und Zivilprozess vor Gericht auftreten.