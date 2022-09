Urteil Nase gebrochen, Auge verfehlt: Zuger Strafgericht schickt Schläger dreieinhalb Jahre ins Gefängnis Mitten am Tag, und von Rache getrieben, schlägt Adnan L.* seinen Erzfeind zusammen. Jetzt, anderthalb Jahre später, verurteilt ihn das Zuger Strafgericht – schon wieder: L. war nur Wochen vor dem Angriff aus dem Gefängnis entlassen worden. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 12.09.2022, 11.29 Uhr

Das Zuger Strafgericht (links im Bild) verurteilt L. zu 42 Monaten Gefängnis. Bild: Stefan Kaiser (8. Mai 2020)

Glück und Pech hallen gerne nach. 42 Monate sind es im Fall von Adnan L.*; so lange schickt ihn das Zuger Strafgericht ins Gefängnis – wegen versuchter schwerer Körperverletzung und als Gesamtstrafe mit zwei anderen Verfahren aus dem Jahr 2020. Das zeigt ein Urteil, das vor kurzem öffentlich auflag.

Dabei wird der L.* sein Glück kaum gefasst haben können, als er an einem Sonntag im Februar 2021 auf seinen grössten Widersacher trifft. In Zug, auf offener Strasse, am helllichten Tag. Erst sechs Wochen zuvor ist Adnan L. aus dem Gefängnis entlassen worden. Der damals 29-Jährige ist sich sicher: Die Schuld, dass er eingefahren ist, trägt der Mann, der ihn von der anderen Strassenseite aus anstarrt. Und der vollkommen allein ist.

Adnan L. kann keine Zeugen brauchen

L. will die offene Rechnung begleichen, den anderen «derart heftig verletzen, dass er zeitlebens darunter leidet», schreibt die Zuger Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. In der Darstellung der Strafverfolger passiert an diesem Nachmittag Folgendes: L. geht über die Strasse, fordert den anderen auf, mitzukommen, weil er für das, was er vorhat, keine Zeugen brauchen kann.

Doch der Feind weigert sich, Adnan L. rastet aus, schlägt dem anderen ins Gesicht. Beim ersten Schlag fliegt die Brille, bei einem der nächsten geht das Opfer zu Boden. L. prügelt weiter, immer weiter auf den anderen ein; hört erst auf, als er von hupenden Autos und heraneilenden Passanten aufgeschreckt wird. L rennt davon, entkommt Richtung Cham. Zwei Tage später wird er gestellt, kommt in U-Haft und in den vorzeitigen Strafvollzug.

An diesem Februarsonntag hat er sein Opfer auf der Strasse liegen gelassen, mit mehrfach gebrochener Nase und einer vier Zentimeter langen Wunde dort, wo die Brille auflag. «Es war reiner Zufall, dass beim Schlag auf die Brille nicht das Gestell zerbrach oder ein Glas herausbrach (...) und ein Auge (...) schwer und unheilbar verletzte», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Der Höhepunkt einer Feindschaft

Wunde und linkes Augenlid müssen genäht werden, zudem trägt das Opfer eine Gehirnerschütterung davon, die ihm auch Wochen nach dem Angriff zu schaffen macht.

Die Attacke vom Februar 2021 ist der bisherige Höhepunkt einer innigen Feindschaft, die die beiden seit November 2018 verbindet. Der Erzählstrang, dem sie entlangläuft, könnte nicht klischierter sein, um das Aufeinandertreffen von zu viel ungesunder Männlichkeit zu zeigen: schräger Blick, beleidigende SMS, Ansage, sich mit der Mutter des Gegners zu paaren, Schlägerei, Polizei, Schlägerei, Polizei, Anklage, Schuldspruch, Gefängnis, Ende, vorerst.

Im April 2020 verurteilt das Zuger Strafgericht Adnan L. zu 14 Monaten Freiheitsstrafe, doch bereits an Weihnachten kommt er auf Bewährung wieder frei. Und sinnt «immer noch auf Rache», wie es in der Anklage heisst. Seine Genugtuung bekommt Adnan L. an diesem Februarsonntag, doch er bezahlt sie teuer. Die Staatsanwaltschaft forderte vor Gericht 30 Monate Gefängnis und eine stationäre Therapie im geschlossenen Massnahmenvollzug.

Demgegenüber hatte L.s Verteidiger versucht, so viel wie möglich für seinen Mandanten herauszuholen – und beantragte in erster Priorität einen vollumfänglichen Freispruch. Sollte das nicht gehen, forderte er zwei Monate Gefängnis wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung. Und sollte das Gericht von Vorsatz ausgehen, verlangte er 15 Monate Freiheitsstrafe wegen einfacher Körperverletzung.

Gericht sieht von stationärer Therapie ab, Parteien melden Berufung an

L. hatte im Verfahren ausgesagt, er habe nur Ohrfeigen verteilt. Im Gesicht habe sich sein Gegner verletzt, weil es während der Rangelei gestürzt sei. Das glaubte das Gericht nicht, die Aussagen des Beschuldigten seien in sich widersprüchlich und nicht plausibel, steht im Urteil. Zudem stellte das Gericht auf die medizinischen Untersuchungen und die Aussagen dreier Zeugen ab, welche die Schlägerei beobachtet hatten.

Mit 42 Monaten Gefängnis geht das dreiköpfige Gremium in seiner Strafzumessung weiter als die beantragten 30 Monate der Staatsanwaltschaft. Allerdings verhängt das Gericht keine stationäre, sondern eine ambulante Therapie. Dazu heisst es im Urteil: «Es ist für das Gericht insbesondere nicht nachvollziehbar, ob bzw. inwiefern eine stationäre Massnahme gegen den Willen des Beschuldigten (....) erfolgversprechender sein sollte als eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme.»

Allerdings: Mit dem aktuellen Urteil ist das letzte Wort nicht gesprochen. Denn dieses befriedigte weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung, die beide Berufung anmeldeten.

* Name geändert

