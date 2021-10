Urteil Niederlage für Zuger Obergericht: Gebühr für Anonymisierung eines Urteils wurde zu Unrecht erhoben Stefan Thöni wehrte sich erfolgreich vor Bundesgericht gegen die Zahlung von 240 Franken für die Anonymisierung eines Urteils. Nicht zum ersten Mal wird damit ein Zuger Gericht im Streit um Gebühren zurückgepfiffen.

Julian Spörri 20.10.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer Bundesgerichtsurteile oder Entscheide des Zuger Verwaltungsgerichts sucht, kann diese bequem im Internet abrufen. Dort sind sie kostenlos und in anonymisierter Form zugänglich. Schwieriger war es hingegen bis jetzt, an die Urteile des Zuger Obergerichts zu gelangen. Dies musste auch Stefan Thöni erfahren. Der Präsident der Partei für rationale Politik, allgemeine Menschenrechte und Teilhabe (Parat) reichte im Mai 2020 ein Gesuch um die Zustellung eines Urteils ein. Das Obergericht wollte die 48 Seiten zwar herausgeben, aber nur gegen Bezahlung für die mit der Anonymisierung verbundenen Kosten von 240 Franken.

Urteile der höchsten Zuger Gerichtsinstanz – dem Obergericht – waren der Öffentlichkeit bisher nicht ohne weiteres zugänglich.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 18. April 2020)

Damit war der Steinhauser nicht einverstanden. Vor Bundesgericht reichte er eine Beschwerde ein mit der Forderung, dass das Obergericht auf die Zahlung verzichten solle. Stefan Thöni rügte im Namen seiner Partei, dass für die Gebühr eine gesetzliche Grundlage fehle und die Abgabe in dieser Höhe dem Prinzip der Justizöffentlichkeit nicht Rechnung trage.

Gebühr war gesetzlich nicht hinreichend verankert

Das Bundesgericht teilt diese Kritik, wie dem entsprechenden Urteil zu entnehmen ist. Es hält die vom Obergericht verlangte Gebühr für bundesrechtswidrig. Laut den drei Lausanner Richtern ist bei öffentlich-rechtlichen Abgaben nämlich das Legalitätsprinzip massgebend. Dieses erfordert ein formelles Gesetz, in welchem der Kreis der Abgabepflichtigen, der Gegenstand der Abgabe und deren Bemessung festgehalten werden müssen. Im Fall der Gebührenerhebung durch das Obergericht liegen diese Angaben nicht in hinreichender Form vor.

Weiter führt das Bundesgericht aus, dass unter drei Umständen vom Legalitätsprinzip abgewichen werden kann. Dies hätte es dem Obergericht erlaubt, die Gebühr auch ohne formelle gesetzliche Grundlage zu erheben. Die erste Ausnahme betrifft Abgaben für einfache Verwaltungsdienstleistungen in geringer Höhe – die sogenannten Kanzleigebühren. Der Betrag von 240 Franken sprenge jedoch diesen Rahmen, urteilen die Bundesrichter.

Eine Lockerung des Legalitätsprinzips ist zweitens auch dann möglich, wenn die Höhe der Gebühr für eine Dienstleistung anhand der aufgewendeten Kosten bemessen wird. Hätte der Kanton Zug dieses Kostendeckungsprinzip anwenden wollen, wären jedoch entsprechende gesetzliche Bestimmungen nötig gewesen, die für das Obergericht nicht vorliegen. Auch die dritte Ausnahme kommt nicht zum Tragen, weil es sich beim Erheben der Gebühr um keinen gewohnheitsmässigen Vorgang handelt, der über die Jahre an die Stelle eines formellen Gesetzes getreten wäre.

Beschwerdeführer war bereits einmal erfolgreich

Stefan Thöni, Präsident der Parat Bild: PD

Da die drei erwähnten Ausnahmen nicht vorliegen, heisst das höchste Schweizer Gericht die Beschwerde der Partei Parat gut. Der Entscheid weist viele Gemeinsamkeiten mit einem Bundesgerichtsurteil aus dem letzten Jahr auf. Auch damals hatte Stefan Thöni erfolgreich eine für die Anonymisierung von insgesamt 16 Urteilen verlangte Gebühr angefochten. Im Unterschied zum aktuellen Fall war der Betrag von 2000 Franken jedoch nicht durch das Zuger Obergericht, sondern das kantonale Verwaltungsgericht erhoben worden.



Angesichts dieser Parallelen äussert Stefan Thöni in einer Mitteilung sein Unverständnis. «Ich kann nicht verstehen, warum wir vor Bundesgericht durchsetzen mussten, was jeder halbwegs kompetente Jurist aus dem Urteil des Bundesgerichts von 2020 zu den Anonymisierungskosten des Verwaltungsgerichts folgern konnte», so der Parat-Präsident. Er hoffe, dass nun auch das Obergericht anfange, sämtliche Urteile in anonymisierter Form im Internet zu publizieren.

Hinweis: Urteil 1C_411/2020 vom 29. September 2021