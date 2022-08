Urteil Verurteilter Ausländer darf in der Schweiz bleiben – dank seiner Familie Das Strafgericht bestrafte den 45-jährigen ausländischen Staatsangehörigen wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und verwies ihn des Landes. Gegen den Landesverweis legte der Beschuldigte erfolgreich Berufung ein. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 03.08.2022, 11.30 Uhr

Das Urteil des Zuger Strafgerichts war für den wegen diverser Taten mehrfach vorbestraften Mann vor allem in einem Punkt hart. Neben der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von 23 Monaten, verwies ihn das Gericht für fünf Jahre des Landes. Ein solcher Landesverweis ist im Strafrecht vorgesehen und zwingend. Dagegen legte der Mann Berufung beim Zuger Obergericht ein.

Das Zuger Obergericht hob einen Landesverweis gegen einen 45-Jährigen auf. Bild: Matthias Jurt, Zug, 16. April 2020

Vor Obergericht unbestritten war die Verurteilung wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen der Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Das Strafgericht sah es als erwiesen an, dass der im Kanton Zug wohnhafte Beschuldigte eine Hanf-Indoorplantage betrieben habe und unberechtigterweise im Besitz einer Faustfeuerwaffe gewesen sei.

Landesverweis wäre ein persönlicher Härtefall

Nach Artikel 66 a des Strafgesetzbuches hat das Gericht einen Ausländer, der wegen Widerhandlung gegen Artikel 19, Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für fünf bis 15 Jahre aus der Schweiz zu verweisen.

Ausnahmsweise kann von einem Landesverweis abgesehen werden. Aber nur, wenn dieser für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirkt und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib nicht überwiegen.

Im Gegensatz zur Vorinstanz sieht das Obergericht in einem Landesverweis des 45-Jährigen einen schweren persönlichen Härtefall. Der Mann lebt seit 30 Jahren ununterbrochen in der Schweiz. Diese lange Aufenthaltsdauer sei als «starkes Indiz für das Vorliegen genügend starker Interessen an einem Verbleib in der Schweiz und damit eines Härtefalls zu werten», schreibt das Obergericht.

Der Vater von vier Kindern ist zwar nicht verheiratet, aber seit 26 Jahren in einer Beziehung mit seiner Partnerin. Er bezieht aufgrund von Rückenproblemen eine IV-Rente und arbeitet zu 50 Prozent. Seine Partnerin arbeitet zu 100 Prozent. Zusammen hätten sie genügend Geld.

Von der Familie verstossen

Der Mann kümmert sich zur Hauptsache um das jüngste Kind und den Haushalt. Zu seinem Heimatland, seinen Eltern und seinem Bruder habe er keinen Kontakt. Dies, weil sie seine Partnerin ablehnen. Er ist Moslem, sie orthodoxe Christin.

Zwei der vier Kinder sind volljährig. Die volljährige Tochter lebt zusammen mit der minderjährigen Tochter in Griechenland, wo sie die Universität respektive eine Privatschule besucht, der volljährige Sohn wohnt bei ihm und seiner Lebenspartnerin.

Das Obergericht kommt zum Schluss, dass der Mann in der Schweiz gut integriert sei. Die Wiedereingliederungschancen im Heimatstaat des Mannes beurteilt das Obergericht als gering.

«Aufgrund der langen Aufenthaltsdauer, der familiären Beziehung, insbesondere der Besonderheit, dass er von seiner Familie verstossen wurde und nur seine Lebenspartnerin und seine Kinder hat», überwiegen die privaten Interessen des Beschuldigten die Straftat. Die Berufung sei gutzuheissen und von einer Landesverweisung ausnahmsweise abzusehen.

