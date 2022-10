Zuger Verwaltungsgericht bodigt zwei Beschwerden

Urteile Beschwerdeführende Partei unterliegt beim Zuger Gartenstadt-Projekt ohne Wenn und Aber Zwei Bauherrschaften wollen innerhalb der ehemaligen Bahnschleife neue Mehrfamilienhäuser bauen. Ein Nachbar wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen. Das Zuger Verwaltungsgericht hat zwei Beschwerden gegen das Projekt jedoch klar abgewiesen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Spazierende wundern sich seit Jahren, dass im nördlichen Teil der Aabach – respektive an der Hertistrasse in Zug ein Stangenwald steht. Nach zwei klaren Beschwerde-Entscheiden des Zuger Verwaltungsgerichts könnten diese Metallstangen, welche jeweils die Dimension eines Projekts anzeigen, bald verschwinden. Der Konjunktiv in dieser Angelegenheit drängt sich auf, weil die beiden Urteile des Zuger Verwaltungsgerichtes (V 2021 58/V 2021 V 59) noch nicht rechtskräftig sind.

Luftaufnahme des Gebiets Gartenstadt in Zug. Bild: Andreas Busslinger (17. August 2018)

Die fünf Richtenden dürften die Verhältnisse im Norden der Stadt Zug bestens kennen. Ein Fussmarsch beinahe ohne Richtungsänderung führt sie zum Ort eines schon länger dauernden Prozesses. Sich an den Datenschutz haltend, vermeiden die Verwaltungsrichtenden zwar auf die Nennung von Adressen, aber Zeitgenossen, welche mit offenen Augen durchs Leben gehen, bemerken besagten Stangenwald.

Die Zuger Verwaltungsrichter nehmen keine Abkürzung, sondern befassen sich eingehend mit den vom Beschwerdeführer genannten Argumenten. Die beiden Verfahren befassen sich einerseits mit der Baubewilligung der Arealüberbauung Gartenstadt und andererseits mit der Festsetzung Baulinienplan Hertistrasse – eine Verbindungsachse mit einem überschaubaren Verkehrsaufkommen.

Ein historisch gewachsenes Quartier

Bauprojekte einer Baugenossenschaft und einer Versicherungsorganisation mit öffentlichem Bezug könnten diesen Frieden temporär stören: Entstehen sollen in diesem Zuger Quartier, das sich zwischen 1919 und 1960 in mehreren Bauschritten entwickelt hat, sechs neue Mehrfamilienhäuser. Im Weiteren gehören noch 13 Reihen-Einfamilienhäuser, eine Heizzentrale und zwei Tiefgaragen mit insgesamt 94 Parkplätzen zu diesem Projekt. Grünanlagen inklusive.

Die Partei, welche sich gegen diese Umgestaltung wandte, sah den rechtlichen Frevel vor allem darin, dass sich die Arealüberbauung in einer Ortsbild-Schutz-Zone befinde. Dazu gehöre, so ist dem Urteil des Verwaltungsgerichts zu entnehmen, dass die Arealüberbauung im «Umgebungsschutz schützenswerter und geschützter Baudenkmäler» liege. Mehr noch, so zitiert das Gericht Einwendungen der beschwerdeführenden Partei, gehöre das Gebiet «zum Ortsbild von nationaler Bedeutung».

Das Modell des Projektwettbewerbs für die Neuüberbauung. Bild: PD

Dieses Bundesinventar, so macht die einwendende Partei geltend, sei nur dadurch erfüllbar, indem die in diesem Verzeichnis genannten strengen Voraussetzungen erfüllt seien. Die Gartenstadt sei, so ist im Urteil weiter zu lesen, ein «intensives, durchgrüntes und planmässig angelegtes Arbeiterquartier».

Die Verwaltungsrichtenden haben sich dann intensiv mit diesem Aspekt befasst, kommen aber letztlich zu einem Entscheid, welcher eine Sichtweise repräsentiert, die sich von derjenigen der beschwerdeführenden Partei völlig unterscheidet. Die scharfe Meinungstrennung ist am einfachsten mit derjenigen zwei Eishockey-Goalies zu vergleichen. Jeder versucht, dem anderen aus kurzer Distanz einen Puck hinter die Torlinie zu bugsieren. Beide schwitzen, der Verlierer zahlt, nein, er zahlt sehr viel.

Nach der Lektüre der beiden Urteile besteht kein Zweifel mehr, dass die Vorbringungen der Person, welche sich beschwerte, mehr oder weniger zahnlos waren.

Häuser gelten als nicht schützenswert

Es heisst zum Beispiel, dass einer Neugestaltung der Wohnsituationen in diesem Gebiet der Stadt Zug nichts entgegenstehe, die zur Ersetzung vorgesehenen Häuser in keinem Inventar verzeichnet sind. So habe selbst das Amt für Denkmalschutz und Archäologie festgehalten, dass das nun vorliegende Projekt die neuen Baukörper «städtebaulich überzeugend in das bestehende Ortsbild einfügt, indem es die Charakteristiken des Quartiers aufnimmt und weiterführt».

Womöglich hat respektive hatte die beschwerdeführende Person etwas Anderes im Kopf. Die jetzt im Bereich Gartenstadt liegenden stehenden Wohnungen dürften mit weniger Geld zu mieten sein als diejenigen, die dereinst dort zur Verfügung stehen. Das wären dann Arbeiterwohnungen für eine gehobene Klientel. Diese Transformation ist in diesem Fall baurechtlich oder verfahrenstechnisch kaum beizukommen.

