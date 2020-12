Vandalen wüten den November über in Zug Eine unbekannte Täterschaft hat neun Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich. Die Ermittlungen sind im Gang 04.12.2020, 14.26 Uhr

(fae) An drei Wochenenden im November sind entlang der Chamerstrasse sowie im Gebiet Riedmatt in der Stadt Zug gesamthaft neun Fahrzeuge beschädigt worden. Dies teilt nun die Zuger Polizei mit. Die bislang unbekannte Täterschaft hat demnach bei vier Autos, einem Lieferwagen, zwei Wohnmobilen sowie einem Wohnwagen und einer Baumaschine jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Da aus den Fahrzeugen keine Gegenstände gestohlen wurden, steht Vandalismus im Vordergrund. Die Taten dürften jeweils in der Nacht begangen worden sein. An den beschädigten Fahrzeugen wurden durch den Kriminaltechnischen Dienst Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.