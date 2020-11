Porträt Das EVZ-Talent Lars Kieni träumt statt von der NHL von der National League Der Weg des 18-jährigen Verteidigers wurde von Vater und Götti geebnet. Bei der EVZ Academy spielt er regelmässig in der Swiss League. Michael Wyss 03.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Jedes Mal, wenn ich ein Aufgebot für die Swiss League erhalte, macht mich das stolz», sagt Lars Kieni. Vier Einsätze in der Swiss League mit der EVZ Academy und neun Spiele mit dem U20-Elit-Team des EVZ durfte der Bündner in der neuen Saison bisher bestreiten. Aufgewachsen ist Kieni im bündnerischen Bonaduz.

Lars Kieni ist seit zwei Jahren beim EV Zug. Bild: Matthias Jurt (Cham, 30.Oktober 2020)

Die Freude zum Eishockey entdeckte der in der Stadt Zug wohnhafte Verteidiger beim EHC Chur. «Mein Vater und mein Götti spielten plauschmässig Eishockey und ich konnte mit ihnen schon in frühen Jahren mit auf die Eisbahn zum Chneble – so wurde ich ein Eishockeyaner.» Auch seine 15-jährige Schwester Alyssa ist als Springreiterin im Reitclub Bonaduz sportlich aktiv.

Seit der Saison 2018/19 spielt Kieni, der in Davos die Sportschule abschloss und nun die vierjährige Ausbildung mit Schule und Sport absolviert, beim EV Zug. «Ich war bis vor drei Jahren beim HC Davos im Nachwuchs. Da drängte sich immer mehr die Frage auf, wie es weitergehen soll. Ich suchte eine Perspektive, eine Lösung für die Zukunft. Da Zug in Sachen Ausbildung einen sehr guten Ruf schweizweit geniesst, stand dem Wechsel nichts im Weg. Und ich bin hier sehr glücklich.»

Einmal Meister, einmal die Playoffs verpasst

Beim EVZ feierte Kieni, der einst der U16- und U17-Nationalmannschaft angehörte, auch seinen bisher grössten Erfolg als Spieler: den Meistertitel mit den Elite-Novizen. Und wie sieht es mit Enttäuschungen aus? «Ich verpasste in meinem zweiten Jahr in Zug mit den U20-Elit des EVZ die Playoffs. Das war bitter, denn wir wurden Neunter, standen punktgleich mit dem Achtplatzierten in der Rangliste. Knapper kann man nicht scheitern.» Auch dass man im Frühjahr dieses Jahres wegen der Coronamassnahmen den Playoff-Halbfinal gegen Bern nicht mehr spielen konnte, sei eine grosse Enttäuschung gewesen:

«Wir hatten das Zeug, um Gold zu holen. Der Saisonabbruch war ein herber Dämpfer.»

Apropos Corona: Wie erlebt Lars Kieni die aktuelle Zeit mit diversen Einschränkungen und Planungsunsicherheiten, gerade was die Meisterschaft mit diversen Spielverschiebungen und laufend angepassten Massnahmen betrifft? «Ich versuche, das auszublenden, und will mich auf das Eishockey, das Wesentliche, fokussieren. Wichtig ist, dass wir unserem Hobby und unserer Leidenschaft nach wie vor nachgehen können. Wir müssen lernen, mit Covid-19 zu leben», sagt Kieni und ergänzt:

«Es geht jetzt um Eigenverantwortung, denn jeder Einzelne weiss, was es braucht, dass wir wieder positivere Zeiten erleben und die Situation in den Griff bekommen.»

Auf den Traum vieler junger Spieler, dereinst in der nordamerikanischen Eishockeyliga aktiv zu sein, sagt Kieni: «Ich bin Realist und setze mir Ziele, die möglich sind, wenn ich hart arbeite. Eine Karriere in der National League strebe ich an, alles andere wäre Zugabe.» Mit dem Wechsel nach Zug ist das Fundament gelegt. «Nun liegt es an mir, dass ich einen Schritt weiterkomme.»

Am Dienstag gastieren die GCK Lions in Zug

Weiter geht es für die EVZ Academy am 3. November mit dem Heimspiel gegen die GCK Lions (19.30, Bossard-Arena). Nach elf Matches steht das Team von Trainer Roger Hansson an letzter Stelle mit 8 Punkten. Zuletzt feierten die Zuger einen 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen bei den Ticino Rockets und wittern wieder Kontakt mit einem Pre-Playoffplatz der aktuell von Winterthur belegt wird. Die Zürcher haben zwar gleich viele Zähler wie die Academy, aber vier Partien weniger ausgetragen.