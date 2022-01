Zuger Kantonsrat: Kasernensanierung dürfte umstritten werden

VATIKAN Erstes Geplänkel im Zuger Kantonsrat deutet darauf hin: Neubau der Gardekaserne könnte umkämpft werden Eine prominent besetzte Stiftung sammelt Geld, um für die Schweizergarde in Rom eine neue Kaserne zu bauen. Mit ihrer Anfrage stiessen die Bittsteller nicht nur auf offene Ohren, auch im Kanton Zug dürfte das Anliegen Diskussionen auslösen. Einen ersten Vorgeschmack gab es am Donnerstag im Kantonsparlament. Kilian Küttel 27.01.2022, 14.33 Uhr

Die Schweizergarde soll in eine neue Kaserne umziehen. Symbolbild: Eveline Beerkircher

130'000 Franken stellt der Kanton Zug einer Stiftung in Aussicht, die Geld für eine neue Kaserne der Schweizergarde in Rom sammelt. 45 Millionen Franken soll der Neubau kosten, fünf Millionen die zwischenzeitliche Umquartierung der 110 Schweizergardisten. 42 Millionen hat die prominent besetzte Anstalt zusammen, deren Stiftungsrat etwa alt Bundesrätin Ruth Metzler oder der frühere Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth angehören.

Nebst dem Bund haben 13 Kantone ihre Unterstützung zugesichert, darunter erst diese Woche der Kanton Luzern – wenn auch nicht vorbehaltlos und knapp, mit 64 Ja- zu 47-Neinstimmen.

Anders als in Luzern, befindet sich das Geschäft in Zug erst noch am Anfang des politischen Prozesses. An der Sitzung vom Donnerstag befasste sich der Rat mit der Bestellung einer Kommission, die das Geschäft berät, bevor es in den Rat kommt. An sich eine Formsache, nicht der Rede wert, eigentlich.

Parlament wies Brunners Antrag ab

Doch völlig unüblich kam es bereits bei der Kommissionsbestellung zu den ersten Diskussionen. Für die SVP forderte Fraktionschef Philip C. Brunner (Zug), das Geschäft der Staatswirtschaftskommission zur Behandlung zu übertragen und dafür nicht extra eine Kommission ins Leben zu rufen.

Brunner argumentierte mit Effizienzüberlegungen:

«Der Rat wird immer daran erinnert, effizient zu arbeiten. Wenn hier nicht Effizienz gefragt ist, frage ich mich, wo dann.»

Mit Ausgaben von 130'000 Franken sei das Geschäft eine Nebensache. Daher wäre es laut Brunner unverhältnismässig, eine Extra-Kommission einzusetzen, mit 15 Kantonsrätinnen und -räten eine zweistündige Sitzung abzuhalten und der Verwaltung unnötigen Aufwand aufzubürden.

Doch das Parlament hatte eine andere Meinung und versenkte Brunners Antrag mit 49 Ja- zu 18 Gegenstimmen. Notabene hatte sich das Parlament mit dem Geschäft noch nicht inhaltlich befasst, dies wird an einer späteren Sitzung der Fall sein. Doch schon jetzt sorgt das Vorhaben für Kritik: In einer Medienmitteilung vom Montag machte die Junge Alternative Zug ihrem Ärger Luft und zeigte sich «irritiert ab der geplanten Unterstützung». Auch das könnte erst ein Vorgeschmack auf Kommendes gewesen sein.