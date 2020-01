Velofahrer in Rotkreuz von Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen Die Zuger Polizei sucht eine Autofahrerin. Sie soll am Donnerstagabend in einen Unfall mit einem Velofahrer verwickelt worden sein. 17.01.2020, 19.01 Uhr

(rem) Der Unfall passierte am Donnerstagabend zwischen 16.30 und 16.45 Uhr. Ein 12-jähriger Velofahrer fuhr von der Poststrasse kommend über die Kreuzung in die Berchtwilerstrasse. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, welches auf der Chamerstrasse in Richtung SBB-Überführung fuhr.