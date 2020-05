Velofahrer in Zug nach Selbstunfall erheblich verletzt Ein Velofahrer ist im Kreisverkehr gestürzt. Mit erheblichen Verletzungen musste er ins Spital eingeliefert werden. 22.05.2020, 20.21 Uhr

(zfo) Der Selbstunfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz vor 15.45 Uhr, beim Kreisel Steinhauser-/Chollerstrasse. Dies teilt die Zuger Polizei mit. Ein 43-jähriger Velofahrer fuhr mitsamt Fahrradanhänger in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte diesen bei der dritten Ausfahrt zu verlassen um in die Chollerstrasse zu gelangen.