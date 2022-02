Nextbike zieht seine Mietvelos aus der Stadt Zug zurück

Veloverleih Wieder ein Mobilitätsanbieter weniger in der Stadt Zug: Mietvelos von Nextbike nur noch bis Ende März erhältlich Der Veloverleih Nextbike zieht sich nach zweieinhalb Jahren aus der Stadt Zug zurück. Grund dafür ist, dass eine dauerhafte Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand nicht zu Stande gekommen ist. Solche Angebote finanziell zu unterstützen, sei nie die Absicht gewesen, heisst es vom Stadtrat. Tijana Nikolic 23.02.2022, 05.00 Uhr

Auch am Bahnhof Zug werden bald keine Velos von Nextbike mehr zu sehen sein. Bild: Raphael Biermayr (22. Februar 2022)

Leihvelofahren ist weiterhin im Trend. Mit 13’316 Ausleihen wurden im Januar 2022 mehr Nextbike-Velos in der Zentralschweiz ausgeliehen als in den vorherigen Jahren, heisst es in einer Medienmitteilung von Caritas Luzern. Caritas betreibt den Veloverleihdienst zusammen mit der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ@Work). Doch in der Stadt Zug scheinen andere Regeln zu gelten. Hier haben Mobilitätsanbieter jeweils eher kurze Gastspiele. Seit rund zwei Jahren geben sich verschiedene E-Trotti-Betreiber in Zug die Klinke in die Hand. Auch die E-Velo-Anbieter Smide und Airbie sind nach kurzer Zeit von der Bildfläche verschwunden.

Per Ende März 2022 zieht sich nun auch Nextbike aus der Stadt Zug zurück. Der Grund: Eine dauerhafte Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand ist nicht zu Stande gekommen.

Homeoffice machte dem Veloverleih einen Strich durch die Rechnung

«Es war nie die Absicht, solche Angebote finanziell zu unterstützen, sondern den interessierten Anbietern eine Möglichkeit zu geben, ihre Angebote im öffentlichen Raum der Stadt Zug führen zu können», sagt Stadtrat und Sicherheitsvorsteher Urs Raschle auf Anfrage. Es läge jeweils in der Pflicht der Anbieter, sich erfolgreich zu etablieren und diese innovative Möglichkeit zu nutzen. Raschle denkt:

«Das Angebot lief nicht so gut wie gedacht. Es könnte sein, dass viele Zugerinnen und Zuger ihr eigenes Velo benutzen und deshalb nicht gross auf Nextbike angewiesen sind.»

Ebenfalls hätten die Coronapandemie und das damit verbundene Homeoffice dem Veloverleih einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Im letzten Jahr habe der Stadtrat bemerkt, dass Caritas mit Nextbike finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe. Daraufhin habe die Stadt einen Austausch mit anderen Gemeinden wie Cham oder Rotkreuz organisiert, um das Angebot eventuell ausweiten zu können und somit attraktiver zu machen. «Doch daraus wurde leider nichts», so der Mitte-Stadtrat.

Frei gewordene Ressourcen werden anderweitig eingesetzt

Als der Service Gratis-Velo 2018 eingestellt worden ist, entschied sich der Stadtrat, eine Bewilligung zur Benützung des öffentlichen Grundes von 500 Gefährten wie Velos, E-Bikes oder E-Scooter zu geben. Dies im Sinne von «Free Floating»: Ein Gefährt darf innerhalb eines definierten Bereichs überall ausgeliehen und abgestellt werden. Nextbike wurde im September 2019 als Pilotprojekt im Free-Floating-System in Kooperation mit der GGZ@Work eingeführt. Die Bewirtschaftung vor Ort hat die GGZ@Work im Rahmen ihrer Arbeitsintegrationsprogramme für Stellensuchende übernommen.

«Die Bewirtschaftung des Veloverleihsystems von Nextbike bietet ideale Voraussetzungen für arbeitsmarktnahe Arbeitsintegrationsplätze mit Aufgaben wie Tourenplanung, Funktionskontrollen oder kleinere Reparaturen», sagt Barbara Lang, Leiterin Marketing und Verkauf bei GGZ@Work. Die Teilnehmenden können dank Verleihsoftware und Tableteinsatz auch ihre technischen Fähigkeiten einsetzen. Daher bedaure man das Ende der Zusammenarbeit mit der Caritas.

Für die betroffenen Teilnehmenden gibt es alternative Arbeitsplätze mit ähnlichem Anforderungsprofil: «Die frei gewordenen Ressourcen werden wir zur Erbringung von anderen Dienstleistungen einsetzen. Und falls Ideen für ein neues Veloverleihprojekt auftauchen, sind wir interessiert, als Partner wieder mitwirken zu dürfen.»

Luzerner Städte und Gemeinden tragen einen Betrag der Betriebskosten

Einen direkten Vergleich der Ausleihzahlen von Sursee und Zug zu machen und daraus die Schlussfolgerung abzuleiten, Nextbike wäre in Zug viel weniger genutzt worden, ist so nicht korrekt, findet Jasmin Metzger, Leiterin Kommunikation und Marketing der Caritas Luzern. «Die Zahlen in Zug sind zwar um ein Vielfaches kleiner als in Sursee. Dies hat jedoch primär damit zu tun, dass Nextbike mit zehn Stationen in Zug weniger als einen Drittel der Stationen von Sursee hat und mit 60 Stück weniger als die Hälfte der Velos hat, die in Sursee zur Ausleihe verfügbar sind», erklärt Metzger.

Ausserdem gäbe es in Luzern und Sursee eine gesamtheitliche Mobilitätsplanung, die die Förderung des Langsamverkehrs vorsieht und damit auch den Veloverkehr aktiv fördert. «Das bedeutet, dass zum Beispiel die Ausleihe von Nextbike für alle Bewohnerinnen und Bewohner kostenlos ist und die Städte und Gemeinden einen substanziellen Betrag der Betriebskosten des Bikesharingangebots tragen», führt Metzger weiter aus.

Raschle bleibt indessen weiterhin motiviert:

«Das Kontingent für Velos ist nun wieder offen und interessierte Unternehmen können sich bei uns melden.»