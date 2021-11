Handball-Europacup: Venlo ist für den LK Zug Endstation

HANDBALL Venlo ist für den LK Zug Endstation im Europacup Die Zuger Handballerinnen müssen in Holland eine 31:37-Niederlage hinnehmen. Michael Wyss 21.11.2021, 16.13 Uhr

Der LK Zug (im Bild Celia Heinzer, blau) am Heimspiel in Zug vom 13. November gegen Venlo. Archivbild: Roger Zbinden

Nach dem 25:23-Sieg im Hinspiel des Europacups (3. Runde) gegen den holländischen Vertreter Cabooter HandbaL Venlo, reisten die Zugerinnen voller Zuversicht in den Norden. Doch die Überraschung blieb Wunschdenken. Das Rückspiel am Samstag in der Sporthalle De Vilgaard (keine Fans) ging mit 31:37 verloren und der Traum im Europacup zu verbleiben, war vorbei.