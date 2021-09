Stierenmarkt Zug: 100 Tiere weniger wegen Zertifikatspflicht

Veranstaltung 100 Stiere weniger am Zuger Stierenmarkt – wegen der Zertifikatspflicht Am 8. und 9. September findet der Stierenmarkt statt. Es wurden 100 Stiere weniger angemeldet und auch bei den Auktionstieren ist eine Abnahme zu verzeichnen. Grund dafür soll das für den Eintritt benötigte Covid-Zertifikat sein. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Die Stiere bleiben dieses Jahr nicht im Stall. Denn der Zuger Stierenmarkt 2021 findet statt – nur mit weniger Tieren. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 4. September 2019)

Am 8. und 9. September findet der 130. Zuger Stierenmarkt statt und bildet einmal mehr den Auftakt für die Herbstmärkte des Braunviehs. Da der Anlass auf dem Zuger Stierenmarktareal letztes Jahr wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, freuen sich die Zuger Bevölkerung und viele Braunviehzüchter umso mehr über die diesjährige Ausgabe, die durchgeführt werden darf. Dies auch, wenn der Zutritt nur mit gültigem Covid-Zertifikat möglich sein wird, heisst es in einer Medienmitteilung von Braunvieh Schweiz.

Denn die Auflage des Bundesamts für Gesundheit besagt bekanntlich, dass Veranstaltungen in dieser Grösse nur durchgeführt werden können, wenn alle Besucher ein solches Zertifikat vorweisen.

«Für uns als Veranstalter bedeutet dies einen grossen Mehraufwand. Das ganze Gelände muss eingezäunt werden und die Eingangskontrollen sind aufwendiger»,

sagt Thomas Villiger, Verkaufskoordinator im Fachbereich Marketing und Verkauf bei Braunvieh Schweiz. Reaktionen auf die Zertifikatspflicht haben die Veranstalter bis jetzt nicht viele erhalten. Nur wenige, einzelne Personen hätten sich negativ dazu geäussert.

30 hochwertige Zuchttiere werden versteigert

Über 130 Stiere, davon 76 Original Braunvieh-Stiere und 58 Brown-Swiss-Stiere, sind angemeldet. Die Tiere werden am Mittwoch, 8. September, rangiert und zum Kauf angeboten. An der Auktion am Donnerstag, 9. September, gelangen ab 13.00 Uhr rund 30 hochwertige Zuchttiere zur Versteigerung, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Hauptsache werden hochträchtige Rinder und frisch gekalbte Jungkühe angeboten. Zusätzlich stehen auch ein paar interessante Jungtiere zum Verkauf.

Wer kein Covid-Zertifikat besitzt, kann sich als Alternative im Testzelt vor Ort testen lassen. Das Zelt werde sich ausserhalb des Stierenmarktareals in Richtung Herti-Center befinden, steht in der Mitteilung. Es soll genügend Zeit dafür miteinberechnet werden. Es werde angenommen, dass die Zertifikatspflicht dazu geführt habe, dass dieses Jahr rund 100 Stiere weniger angemeldet wurden. Bei den Auktionstieren ist ebenfalls eine Abnahme zu verzeichnen.

Es wird mit weniger Besuchern gerechnet

«Wir wissen nicht genau, wie der Ansturm auf das Testzelt sein wird. Wir müssen uns überraschen lassen», so Villiger. Es könnte sein, dass es zu kleineren Wartezeiten kommt. Auch über die Besucherzahl könne im Voraus nur spekuliert werden. «Insgesamt denken wir, dass etwas weniger Besucher nach Zug kommen werden», verrät Villiger.

Um doch noch gute Zahlen zu erzielen, hat sich der Veranstalter etwas einfallen lassen: «Durch die Organisation einer Onlineteilnahme an der Auktion erhoffen wir uns, dass trotzdem gute Verkaufspreise erzielt werden können», so Villiger weiter.

Mister-Wahl, Säulirennen und EVZ-Autogrammstunde

Höhepunkt der Stierenschau bilde die Siegerparade am Mittwochnachmittag mit anschliessender Mister-Wahl, ist der Medienmitteilung zu entnehmen. Aus den erstrangierten Stieren der Brown-Swiss-Abteilungen und der Original-Braunvieh-Abteilungen werde je ein «Mister ZM» sowie ein «Junior-Mister ZM» erkoren.

Für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung bietet der Zuger Stieremärt neben der Festwirtschaft mit Kaffeestube und Bar auch Nervenkitzel beim spannenden Säulirennen. Der Erlös aus dem Wettbüro dazu kommt der Berghilfe zugute.

Für die jüngsten Besucher ist im Stall zwei ein Tierhof eingerichtet. Dort können die Kinder Kälber, Schafe, Ziegen und Ponys sowie verschiedene Kleintiere hautnah erleben. Ebenfalls findet ein Gratis-Ponyreiten statt und ein Trampolin wird aufgestellt. «Autogrammstunden mit einigen der EVZ-Spieler sind auch geplant», zählt Villiger noch auf.

Weitere Informationen unter www.braunvieh.ch.

Bilder vom letzten Stieremärt aus dem Jahr 2019:

Hoher Besuch am Zuger Stierenmarkt: Esaf-Siegerstier Kolin mit Schwingerkönig Christian Stucki und Betreuer Mändel Nussbaumer (rechts). (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Esaf-Siegerstier Kolin war die Hauptattraktion des diesjährigen Zuger Stierenmarktes. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Esaf-Siegerstier Kolin war die Hauptattraktion des diesjährigen Zuger Stierenmarktes. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Das sah wohl auch Schwingerkönig Christian Stucki so. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Christian Stucki im Gespräch mit Heinz Tännler, OK-Präsident des Esaf. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Auch internationale Gäste fanden den Weg nach Zug, wie hier Mexikaner. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 3. September 2019) Daneben war auch eher alteingesessenens Publikum vor Ort. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 3. September 2019) Die Stiere begeisterten Gross und Klein. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 3. September 2019) Neben den Stieren und dem hohen Besuch begeisterte auch das Säulirennen. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Neben den Stieren und dem hohen Besuch begeisterte auch das Säulirennen. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Und über die Stiere wurde fleissig gefachsimpelt. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Und über die Stiere wurde fleissig gefachsimpelt. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019) Am Zuger Stierenmarkt trifft Tradition auf Innovation. (Bild: Jan Pegoraro, Zug, 4. September 2019)