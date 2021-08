Veranstaltung Im Ägerital gibt es ein Autokino und eine «Bulli-Night» gegen die Coronamüdigkeit In Unterägeri wird ein Autokino für rund 600 Besucher organisiert. Auf VW-Bus-Besitzer wartet zudem ein ganz besonderes Highlight. Sina Engl 10.08.2021, 05.00 Uhr

Etage um Etage wird das Gerüst für die Leinwand des Autokinos in Unterägeri aufgebaut. Bild: Maria Schmid (9. August 2021)

Auf grosse Festivals und Konzerte muss auch diesen Sommer noch verzichtet werden; die Coronasituation ist zu angespannt. Doch was im letzten Jahr zum Hype wurde, ist auch im zweiten Pandemie-Sommer noch angesagt. Autokinos erlebten 2020 dank ihrer coronafreundlichen Durchführung ein Comeback. So beliebt das Autokino nun wieder ist, so alt ist sein Konzept. Die Idee stammt aus den USA, wo 1933 in New Jersey das erste Autokino eröffnet wurde. Damals wurde der Film auf eine grosse, geweisste Steinmauer projiziert, der Ton über riesige Lautsprecher wiedergegeben.

Heute läuft das Ganze etwas moderner. Im Autokino Ägeri etwa empfangen die rund 600 Besucherinnen und Besucher den Filmton über eine UKW-Frequenz, die sie in ihrem Autoradio einstellen. Das Bild wird auf zwei zwölf Meter breite Leinwände projiziert. Vom 11. bis 14. August findet das Filmspektakel im Lido in Unterägeri statt, wo rund 250 Autos Platz finden. Jeweils um 21 Uhr heisst es pünktlich zum Sonnenuntergang: Licht aus und Film ab. Eineinhalbstunden vorher ist Einlass und Zeit, sich Snacks und Getränke zu besorgen. Gemeinsam mit der Badi Unterägeri wird das im Kino zur Verfügung gestellt.

Endspurt bei den Aufbauarbeiten. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 9. August 2021)

Ägeri-Night für die einheimische Bevölkerung



Die Zugerinnen und Zuger kennen das Autokino bereits aus dem letzten Sommer, als auf dem Stierenmarktareal während mehrerer Wochen ein abwechslungsreiches Programm geboten wurde. Das diesjährige Kino in Unterägeri werde doppelt so gross werden, berichtet Organisator Martin Hofstetter. Er ist Inhaber der Medienagentur Frühform, die den Event auf die Beine stellt. Im Dezember stellten er und sein Team sich die Frage, welche Art von Veranstaltung sich trotz unsicherer Coronalage durchführen lasse.

Die Entscheidung fiel auf das Autokino, mit dem ja schon gute Erfahrungen gemacht worden waren. Einer der Hauptsponsoren des Events ist die Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel. Für ihre Kunden zeigt Raiffeisen am Freitagabend an einem privaten Event den Film «Ziemlich beste Freunde». Gestartet wird aber am Mittwochabend, 11. August. Dieser Anlass ist speziell der Bevölkerung im Ägerital gewidmet. Für den Film «Immer Ärger mit Grandpa» wurden als Erstes die Gäste aus dem Ägerital berücksichtigt, der Ticketverkauf ist nun aber auch für Besucher von ausserhalb möglich. Am Donnerstagabend, 12. August, läuft der vielfach ausgezeichnete Film «A Star Is Born» mit Lady Gaga und Bradley Cooper.

Einzigartiges VW-Bus-Autokino

Das Highlight des Autokinos Ägeri bildet die Bulli-Night von Samstag, 14. August. «Wir veranstalten weltweit das erste VW-Bus-Autokino», so Hofstetter. Tatsächlich; es sind nur VW-Busse erlaubt. Am Samstag um 11 Uhr geht das Erlebnis los. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musikkonzert und Hüpfburgen. Die Amag organisiert eine Sonderausstellung zu den neuesten Modellen und Zubehörartikeln. Im Ticket enthalten ist ebenfalls freier Eintritt in die Badi Unterägeri und ein 20-Prozent-Gutschein für den nahe gelegenen Camping Unterägeri.

Das Areal rund um das Autokino beim Lido wird eingezäunt. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 9. August 2021)

So kann das Bulli-Abenteuer auch noch gut um eine Nacht verlängert werden. Die Tickets für die Bulli-Night sind schon seit längerem ausverkauft. «Wir erwarten rund 150 VW-Busse aus der ganzen Schweiz», berichtet Hofstetter. «Es soll eine richtige Community entstehen.»

Gezeigt wird der Film «Minions». Anschliessend an die Vorführung bleiben die Camper auf ihren Plätzen stehen und geniessen die Nacht am Ufer des Ägerisees. Gekrönt wird der Anlass mit einem gemütlichen Sonntagsbrunch und dem weltweit einzigen «Bulli-Gottesdienst», untermalt mit musikalischer Unterhaltung. Dieser findet nach dem Vorbild des Mountainbike-Gottesdienstes statt, der jeweils auf dem Zugerberg stattfindet und sich grosser Beliebtheit erfreut.

Strenge Coronamassnahmen gibt es beim Autokino nicht. Es soll natürlich ausserhalb des Autos auf Abstände geachtet werden. Da das Kino aber an der frischen Luft stattfindet, gibt es keine Maskenpflicht und es ist kein Covid-Zertifikat erforderlich. «Das Autokino ist perfekt für alle, die mal wieder etwas erleben wollen. Auch für die, die vielleicht etwas mehr Respekt vor Corona haben», so Hofstetter.

Für die Vorführungen von Mittwoch, 11. August, und Donnerstag, 12. August, sind noch Tickets erhältlich. Diese können online gekauft werden, unter www.autokino-aegeri.ch. Eine Abendkasse gibt es nicht.