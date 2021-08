Kultur Steinhausen präsentiert vielseitiges Programm

Veranstaltungen Kultur Steinhausen nimmt das Programm wieder auf Coronabedingt mussten die bis zu den Sommerferien geplanten Anlässe abgesagt oder verschoben werden. Jetzt geht es wieder los. Den Auftakt macht am 27. August das Duo Calva mit dem Programm «Im Himmel». 24.08.2021, 14.30 Uhr

Die fünf Musiker der A-cappella-Band Bliss sind mit ihrem neuen Programm «Volljährig» am 24. September in Steinhausen zu Gast. Bild: PD/Thilo Larsson

(rh) Die Freude bei den Verantwortlichen ist gross, dass das kulturelle Leben in Steinhausen wieder in Fahrt kommt, wie Kultur Steinhausen in einer Medienmitteilung schreibt. Den Auftakt macht am Freitag, 27. August, das Duo Calva mit dem Programm «Im Himmel». Die beiden Konzertcellisten Alain Schudel und Daniel Schaerer mixen in ihren Auftritten Klassik mit Comedy und haben dafür ein neues Genre kreiert, die Cello Comedy.

Bereits am Sonntag, 5. September, geht es weiter mit einer Matinee. Das 21st Century Orchestra, welches sich seit über 20 Jahren der Filmmusik widmet, spielt aus seinem grossen Repertoire, unter der Leitung von Ludwig Wicki mit einem reduzierten 10-köpfigen Salon Orchestra im Gemeindesaal. Dargeboten werden die grössten Hits von Charlie Chaplin bis zu den Hollywood-Kino-Blockbustern von «Harry Potter» und «Pirates of the Caribbean». Höhepunkt wird ein musikalischer Tribut an den kürzlich verstorbenen Komponisten Ennio Morricone sein.

«Wir freuen uns, Künstler begrüssen zu dürfen, die bereits einmal in Steinhausen für Furore gesorgt hatten», heisst es in der Mitteilung. Am Freitag, 24. September, präsentieren Bliss ihre Show «Volljährig» im Gemeindesaal. Eine Entertainment-Show mit Kult-Potenzial, ganz ohne Reue, aber mit einem Schuss Nostalgie. Am 1. Oktober wird Mike Müller am gleichen Ort in seinem neuen Programm «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» die Lachmuskeln des Publikums strapazieren.

Am 29. Oktober ist der Erzähler und Radiomoderator (SRF3) Reeto von Gunten zu Gast im Zentrum Chilematt. In seinem neuen Programm «Alltag Sonntag» zeigt er, wie man aus kleinen Freuden ein grösseres Glück bauen kann und wie einfach dies uns allen gelingen kann. Der bereits zur Tradition gewordene Kurzfilmabend findet in diesem Jahr am 19. November statt. In Zusammenarbeit mit den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur zeigt Kultur Steinhausen einzigartig zusammengestellte Filmprogramme der Kurzfilmproduktion.

Am Samstag, 20. November, kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal organisiert Kultur Steinhausen einen Anlass für Kinder. Zusammen mit dem Club junger Eltern Steinhausen präsentiert Kultur Steinhausen den Märchenanlass «…dr Märlin chunnt…». Märlin erzählt Märchen, Sagen und fantastische Geschichten frei in Mundart. Er singt und musiziert seine eigenen Kompositionen von Hexen, Zauberern und Zwergen mit viel Humor und Fantasie.

Besucher benötigen ein Covid-Zertifikat

Bis auf weiteres gelten für die Veranstaltungen von Kultur Steinhausen folgende Covid-Einschränkungen: Der Zutritt an die Veranstaltungen wird ausschliesslich mit einem gültigen Covid-Zertifikat mit QR-Code gewährt. Impfausweise oder Selbsttests gelten nicht als Covid-Zertifikat. Das Zertifikat muss beim Eingang zusammen mit einem gültigen amtlichen Ausweis und dem Veranstaltungsticket gezeigt werden. Ein Zertifikat ist ab 16 Jahren notwendig. Dafür entfällt die Maskenpflicht, die Sitzplatzabstandsregelung wird aufgehoben und der Barbetrieb wird wieder aufgenommen.