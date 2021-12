Leserbrief Verantwortungslos und kleinlich «SVP Baar sammelt für ‹Ebel›-Wirt», «Zuger Zeitung» vom 25. November 03.12.2021, 15.07 Uhr

Die Gemeinde Baar beteiligt sich nicht an den Kosten für die Instandstellung von Schäden in der Höhe von rund 10000 Franken, welche zwei ausländische Sozialhilfeempfänger an Zimmern im Restaurant Ebel angerichtet haben. Der Gemeinderat, allen voran Sozialvorsteherin Berty Zeiter, stehen hier in der Verantwortung, weil der gemeindliche Sozialdienst die beiden Sozialhilfeempfänger vermittelt hat und wusste, dass die beiden bereits bei ihrem vorherigen Vermieter Schäden hinterlassen haben. Statt den «Ebel»-Wirt zu warnen und transparent zu informieren, liess der Sozialdienst ihn ins Messer laufen. Dies ist verantwortungslos und kleinlich obendrein. Kleinlich deshalb, weil die Gemeinde Baar jährlich mehrere hunderttausend Franken Auslandhilfe leistet, im Gegensatz dann aber heimische Betriebe so im Regen stehen lässt. Bei so einem Verhalten muss man sich nicht wundern, wenn es für den gemeindlichen Sozialdienst künftig noch schwieriger wird, private Unterkünfte für Sozialhilfeempfänger zu finden.