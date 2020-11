Vereine Verein ehemaliger Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler ernennt Ehrenmitglied Der Verein ehemaliger Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler (VEK) hat seine Generalversammlung durchgeführt. Für den VEK: Jacky Johner 03.11.2020, 16.18 Uhr

Die Kantonsschule Zug. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 29. April 2020)

Zug Der Vorstand bettete die allzweijährlich stattfindende GV des Vereins ehemaliger Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler (VEK) in die Finissage der Wanderschau «Helvetismen. Eine Ausstellung zum Mitnehmen», welche die Kantonsschule Zug beherbergte, ein. Den Anlass organisiert hat das Forum Helveticum und das Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

Der VEK unterstützt die Ausstellung mit einem namhaften Betrag. Die Ehemaligen bestaunten den sprachlichen Reichtum unseres Landes, der sich in den Literaturen der drei wesentlichen Sprachregionen widerspiegelt, handelt es sich bei den Helvetismen doch um typisch schweizerische Wörter des Schriftdeutschen, Französischen und Italienischen. Nach wie vor richtet der VEK jährlich Preise für beste Maturaarbeiten geisteswissenschaftlicher, literarischer, kompositorischer sowie cineastischer Observanz aus.

Dank Kunstgriff zur Auszeichnung

Einigermassen unikal mutet es an, wenn eine Organisation eine Person auszeichnet, welche ihr gar nicht angehört. So geschehen beim VEK. Zur Ermöglichung Auszeichnung galt es vorneweg noch, die Statuten dergestalt zu ergänzen, dass sie die rechtliche Basis hierzu legten.

Folglich sanktionierten die Teilnehmenden den Zusatz zu Artikel 3: «Die GV kann Mitglieder und weitere Personen mit besonderen Verdiensten um den VEK oder die Kantonsschule Zug zu Ehrenmitgliedern ernennen.» Denn die einstmalige Direktionssekretärin der Kantonsschule Zug, Ursi Ohnsorg, absolvierte diese Mittelschule nicht. Hingegen bedeutete sie nicht nur die herrliche Seele der Schule, sondern ebenso sehr jene des VEK, dessen Rückgrat, die Adressverwaltung, sie in ihrer bescheidenen und effizienten Weise seit 2005 zur vollen Zufriedenheit besorgte. Mithin erwies sie dem VEK derart unschätzbare Dienste, dass die GV sie zum erst fünften Ehrenmitglied erhob. Als neue Adressverwalterin wirkt Doris Hürlimann.

Vordem erledigte ein Vorstandsmitglied diese aufwendige Aufgabe, zuletzt Sabina Uffer. Alle Vereinsgewaltigen sowie die Kontrollstelle erlebten eine ungefährdete Wiederwahl. Überraschenderweise präsentierte die VEK-Dirigentin mit Timo Arnolds, Matura 2017, einen blutjungen Kandidaten, welchen die angejahrten Semester noch so gerne in das Leitungsgremium beförderten.

