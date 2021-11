Vereine Apéro-Chuchi auf Jubiläumsreise Die Frauen der Apéro-Chuchi Freiamt waren zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens zu Besuch in Appenzell. 08.11.2021, 19.57 Uhr

Kürzlich versammelten sich die Apéro-Chuchi-Frauen aus dem Freiamt an einem Samstagmorgen, um sich eine zweitägige Reise zu ihrem 20. Jubiläum zu gönnen. Nachdem alle Frauen in Oberrüti, Sins und Mühlau mit dem Bus eingesammelt wurden, ging die Reise los. Auf der Fahrt durch die wunderschöne Herbstlandschaft bis nach Appenzell, unterbrochen für einen Kaffeehalt im Restaurant Bildhus auf dem Ricken, ging es angeregt zu und her.

Die Frauen der Apéro-Chuchi Freiamt auf ihrer Jubiläumsreise. Bild: PD

In Appenzell angekommen, wurden die Frauen unterhalb der Kirche, auf einer speziellen Drehscheibe im Boden, die in drei Minuten einmal rundum kreist, mit einem Glas Weisswein und einem «Käsflade» von zwei Dorfführerinnen empfangen. Diese nahmen sie mit auf die kulinarische Dorfführung «Meh fös Gmüet as fö d’Linie».In zwei Gruppen aufgeteilt, schwärmten die Frauen ins Dorf Appenzell aus. Bei der Kirche St.Mauritius – von den Einheimischen auch «de Moritz» genannt – hatte man eine wunderbare Sicht auf einen «Tisch in Schieflage», der unten an der Sitter steht. Unverhofft schoss plötzlich ein kräftiger Wasserstrahl aus zwei Tischbeinen, dadurch geriet der Tisch in Schieflage, was sehr originell aussah. Im ersten Restaurant, in der «Linde», wurde von der geschäftigen Wirtin eine feine Suppe serviert. Und schon ging es mit der Führung draussen wieder weiter.

Glas Wein musste teils ex getrunken werden

Wir staunten über die prächtigen Häuser und die jeweiligen Geschichten dazu. Die ältesten stammten aus dem 14. Jahrhundert, allesamt wunderschön bemalt und gepflegt. Beim zweiten kulinarischen Halt im Restaurant Hof wurde ein kaltes Plättli serviert, das allen sehr mundete. Der Zeitplan war recht eng und so konnte es schon passieren, dass das Glas Wein ex getrunken werden musste, weil es schon wieder weiter ging.

Alle waren hell begeistert vom wunderschönen Dorfbild, dem vielseitigen Handwerk und vor allem von den Bräuchen und Traditionen, die hier noch sehr stark von Alt und Jung gelebt und gepflegt werden. Zum Hauptgang traf man sich im traditionellen Hotel Säntis beim Landsgemeindeplatz. Ein prächtiges Haus und ein ebenso feines Essen: Rindsragout in Appenzeller Bier geschmort, abgerundet mit einem typischen Appenzeller Biberfladenparfait und natürlich durfte am Schluss ein Appenzeller Alpenbitter nicht fehlen.

Ab jetzt genossen die Frauen die freie Zeit in Appenzell mit «Lädelen», Flanieren, Kaffeetrinken, Schwatzen und dem gemütlichen Zusammensein, bevor es dann zum Nachtessen ins Restaurant Alpstein, ein bisschen ausserhalb vom Zentrum, ging. In einem neuen, modernen Lokal, das pure Gegenteil von den traditionellen Häusern in der Dorfmitte, genossen die Frauen ein hervorragendes Nachtessen. Im Hotel Löwen fanden sie dann die nötige Nachtruhe – die einen mehr, die anderen weniger, weil auf den Strassen unten teils bis spät in die Nacht hinein gefeiert wurde.

Wanderung 55 Meter über dem Boden

Am Sonntagvormittag ging die Reise weiter nach Neckertal, wo die Frauen den einzigartigen Baumwipfelpfad besuchten. Der spannende Pfad bot ein Erlebnis der besonderen Art: eine Wanderung hoch in den Baumwipfeln. Von einer Aussichtsplattform auf einer Höhe von 55 Metern genossen sie eine wunderbare Sicht in die herbstliche Landschaft des Neckertals. Leider hatten die Frauen aber nicht allzu viel Zeit, um dieses Naturerlebnis zu geniessen. Der Besuch sollte aber auch dazu anregen, den Baumwipfelpfad wieder einmal bei anderer Gelegenheit zu besuchen.

Weiter ging es zur Käserei und Restaurant Berghof in Ganterschwil, wo die Frauen ein typisches, regionales Mittagessen genossen. Alsbald wurden sie von Melk, dem Käser und Besitzer, zu einer Führung abgeholt. Unglaublich, was die Unternehmerfamilie Schoch in den letzten 20 Jahren alles produziert, entwickelt, ausgetüftelt, ausprobiert und auf die Beine gestellt hat. Das Fazit der Freiämter Frauen war aber dann doch: «Weniger wäre wahrscheinlich mehr.»

Ein schönes und sonniges Jubiläumswochenende ging dem Ende zu und den Apéro-Chuchi-Frauen wird dieses erlebnisreiche Wochenende wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Für die Apéro-Chuchi Freiamt: Vreni Kreuzer