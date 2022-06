Vereine «Aqua-Frösche» werden Schweizer-Meister An der Schweizer-Wasserball-Meisterschaft holen die U11-Spielerinnen und -Spieler von Aquastar und SC Frosch den Schweizer-Meister-Titel. 30.06.2022, 18.00 Uhr

Die Spielerinnen und Spieler von Aquastar und SC Frosch feiern ihren Sieg. Bild: PD

Die Spielgemeinschaft der U11, bestehend aus Spielerinnen und Spielern von Aquastar und dem SC Frosch, ist Schweizer Meister geworden. Die Powertruppe rund um das Trainerduo von Geri Fülöp (SC Frosch) und Laszlo Balzam (Aquastar) war nicht zu bremsen und spielte am Finalturnier in Genf/Carouge beide Gegner an den Beckenrand. Der Endstand ist 8:4 gegen Lugano (Halbfinal) und 2:10 gegen Carouge (Finalspiel). Das ist die Krönung einer intensiven Reise als Team.

Wie in dieser Liga üblich, wurde auch das Ringen um den Schweizer-Meister-Titel in Turnierform ausgetragen. Zunächst traf die U11 auf Lugano. Gut möglich, dass die lange Anfahrt nach Genf ihren Tribut forderte, denn das erste Viertel startete harzig. Viel Hektik führte zu unrühmlichen Situationen und brachte Spielerinnen und Spieler in Bedrängnis. Hinzu kamen nicht über alle Zweifel erhabene Entscheide der Unparteiischen. Aber sei’s drum: Nach der Halbzeit fanden die «Aqua-Frösche» zurück ins Spiel, legten deutlich an Dominanz zu und bodigten Lugano in der Folge mit 8:4. Damit hiess es: Finaleinzug.

Sie haben den Hebel umgelegt

Im Finalspiel gegen Carouge legten die «Aqua-Frösche» die letzten Brocken Zurückhaltung ab und dominierten das Spiel von Beginn weg. Das Team war wach und präsent, das bewies auch der Torwart Gellert Entz, der flink und zielstrebig diverse Bälle abwehrte. Eine Motivationsspritze der besonderen Art befand sich am Beckenrand. Denn die Eltern aller Spielerinnen und Spieler waren angereist und unterstützen das Team lautstark: Motivation pur, bei lauten «Aqua-Frosch»-Rufen und preschendem Geklatsche. Ein bebender Chor an Fans, so laut, wie es die Kinder noch nie erlebt haben.

Der Einsatz des Teams hat sich gelohnt. Bild: PD

Beim Abpfiff übernahmen Emotionen der Freude das Zepter: Trainer und die verbliebenen Spielerinnen und Spieler am Beckenrand nahmen Anlauf und sprangen zum Siegerteam ins Wasser.

Eltern als grosser Motivationsboost

Der Siegerehrung folgte die Rede der beiden Trainer Geri Fülöp und Laszlo Balzam. Sie bedankten sich bei den Spielerinnen und Spielern für eine grossartige Reise, gekürt von Erfolgen und vielen tollen Erlebnissen. Auch wenn es anstrengend ist, sich manchmal fürs Training aufzurappeln, der Erfolg zeigt, dass es sich lohnt. Gerne startet die SG Aegeri/Aquastar wieder gemeinsam in die neue Saison.

Ein grosser Dank wurde auch den Eltern ausgesprochen, die den weiten Weg zu Gunsten ihrer Schützlinge auf sich nahmen. Das war ein unbezahlbarer Motivationsboost!

Für den SC Frosch und Aquastar: Thomas Iten

