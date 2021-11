Vereine Armbrustschütze Christof Arnold ist zum 16. Mal Jahresmeister Die Jahresmeisterschaft der Armbrustschützen-Gesellschaft Zug hat wieder in voller Länge stattfinden können. 22.11.2021, 17.16 Uhr

Nachdem im letzten Jahr wegen der Pandemie die Jahresmeisterschaft der Armbrustschützen-Gesellschaft Zug nur in einer verkürzten Version durchgeführt wurde, konnte sie in dieser Saison erfreulicherweise in der Originalversion stattfinden. Im 460-schüssigen Programm erzielte Weltmeister Christof Arnold insgesamt 4522 Punkte und gewann zum 16. Mal hintereinander die Jahreswertung. Ihm am nächsten kam mit 4446 Punkten ausgerechnet seine Ehefrau Alice. Dahinter wurden die Abstände knapper. So kam Michel Stuber mit nur gerade zwei Punkten weniger (4444) auf den dritten Platz. Vierter wurde Bruno Gössi mit 4436 Ringen vor seiner Partnerin Angela Luthiger (4420). Insgesamt 15 Schützinnen und Schützen beendeten die anspruchsvolle Jahresmeisterschaft.

In der Leistungsmeisterschaft konnten sich zehn von 14 Schützinnen und Schützen gegenüber dem Vorjahresresultat der Jahresmeisterschaft steigern. Mit einer Steigerung von 99 Punkten siegte Michael Ferrari mit nur einem Punkt Vorsprung auf Horst Barandun. Den dritten Platz belegte Patrick Elsener, der sich um 71 Zähler verbessern konnte. Den kommandierten Vereinscup der acht Besten gewann Bruno Gössi vor Michel Stuber und Marcel Bütler. Für einmal musste Christof Arnold mit dem vierten Platz, wiederum vor seiner Ehefrau Alice, vorliebnehmen.

Erfolgreiche Saison

In der Handicapmeisterschaft gab es einen Doppelsieg für die Damen. Es gewann Andrea Immoos mit 305 Punkten vor Angela Luthiger (303). Dritter wurde Marcel Bütler mit 300 Zählern, wobei auch Albin Amgwerd, Nils Garo und Andreas Wüest die gleiche Punktzahl erreichten. Den Ausschlag für die Klassierung gab dabei das tiefere Handicap.

Die Zuger Armbrustschützen konnten an ihrem kürzlichen Absenden einmal mehr auf eine äussert erfolgreiche Saison zurückblicken. Fast alles, was es zu gewinnen gab, haben die Blauweissen gewonnen: Eidgenössische Mannschaftsmeisterschaft, den «Swiss Cup» und Verbandsgruppenmeisterschaft. Bei Letzterer gab es sogar einen Doppelsieg. Auch in der Jahreswertung im Sektionswettkampf der höchsten Kategorie schwangen die Zuger einmal mehr obenaus. Dazu kamen an den neun besuchten Schützenfesten noch insgesamt zehn Siege, sieben zweite und drei dritte Plätze in den Sektions- und Gruppenwettkämpfen.

Im nächsten Jahr findet nach 2019 wieder ein Eidgenössisches Armbrustschützenfest statt, diesmal in Neuwilen TG. Beim letzten Eidgenössischen kehrte die ASG Zug mit einem Goldkranz nach Hause. Das ist auch das Ziel für Neuwilen 2022.

Für die Armbrustschützen- Gesellschaft Zug: Guido Wetli