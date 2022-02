Vereine Armbrustschützen-Gesellschaft Zug: Werner Garo wird neues Ehrenmitglied Für die bevorstehende Saison der Armbrustschützen-Gesellschaft Zug setzt sich der Präsident hohe Ziele. Im Mittelpunkt der neuen Saison steht das Eidgenössische Armbrustschützenfest in Neuwilen TG. 03.02.2022, 16.01 Uhr

Zur 140. Generalversammlung der Armbrustschützen-Gesellschaft Zug (ASG Zug) im Restaurant Rössli in Steinhausen konnte Präsident Guido Wetli trotz der Coronamassnahmen die erfreuliche Zahl von 18 Mitgliedern begrüssen. In seinem Rückblick ging er nochmals auf die ausserordentlichen Erfolge der letzten Saison ein: Schweizer-Meister-Titel in der Mannschaftsmeisterschaft, Sieg im Swiss Cup, 1. Rang im Sektionswettkampf der höchsten Kategorie sowie Gold- und Silbermedaille von Christof Arnold an den Schweizer Meisterschaften.

Für die neue Saison setzte sich der Präsident hohe Ziele, unter anderem das Erringen des Goldkranzes am Eidgenössischen Armbrustschützenfest in Neuwilen TG. Dies wäre der vierte Goldkranz hintereinander seit dem Eidgenössischen 2011 in Unterägeri. Dieser grösste Anlass im schweizerischen Armbrustschiesssport findet nur alle drei Jahre statt. An diesem Saisonhöhepunkt vom 7. bis 17. Juli werden gegen 1000 Armbrustschützen aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland erwartet.

Andrea Immoos wird als Sekretärin gewählt

Unter dem Traktandum Wahlen galt es nach dem Rücktritt von Schützenmeister Werner Garo diese Vakanz zu schliessen. Neu wird der bisherige Beisitzer Horst Barandun dieses Vorstandsamt übernehmen. Gleichzeitig wurde als neue Sekretärin Andrea Immoos gewählt. Sie übernimmt diese Aufgabe von Michael Ferrari, der weiterhin Nachwuchsleiter bleibt. Die übrigen Vorstandsmitglieder Guido Wetli, Präsident, Jürg Schneider, Leiter Finanzen, und Albin Amgwerd, Materialverwalter, wurden für eine weitere zweijährige Amtsperiode gewählt. Infolge Wahl in den Vorstand musste Andrea Immoos als Revisorin ersetzt werden. Neu wird Michel Stuber zusammen mit der bisherigen Alice Arnold die Revision der Vereinskasse vornehmen. Als Fähnrich wurde Horst Barandun bestätigt. Auch Bernadette und Albin Amgwerd werden weiterhin für die Betreuung der Schützenstube zuständig sein.

Für seine 46-jährige Vorstandstätigkeit, zunächst ein Jahr als Kassier und ab 1977 bis 2021 als Schützenmeister, wurde Werner Garo verdient die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Werner Garo war zudem als OK-Mitglied bei den bisherigen vier Zugerseeschiessen für den Personaleinsatz zuständig gewesen. Nach 20 Jahren Mitgliedschaft wurde Albin Amgwerd zum Freimitglied ernannt. Die Saison 2022 wird am 28. März eröffnet und am 30. September mit dem traditionellen Endschiessen abgeschlossen.

Für die ASG Zug: Guido Wetli

