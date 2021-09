Vereine Auch CVP Hünenberg heisst nun «Die Mitte» Als eine der letzten Ortsparteien hat auch die CVP Hünenberg den Namenswechsel vollzogen. 29.09.2021, 13.37 Uhr

Für einmal fand die Generalversammlung der CVP Hünenberg nicht im Juni gemeinsam mit der Orientierungsversammlung, sondern erst Mitte September statt. Wichtigstes Traktandum war ohne Zweifel der Namenswechsel. Im Jahresrückblick der Präsidentin Anita Zimmermann war der Zusammenschluss der CVP mit der BDP zur Mitte Schweiz ein zentrales Thema. Im Juni entschieden sich die kantonalen Delegierten für den neuen Namen «Die Mitte Kanton Zug» und nun stand der Entscheid in Hünenberg an.

Die Vorstandsmitglieder der Mitte Hünenberg. Bild: PD

Anita Zimmermann legte die Gründe dar, die für den Namenswechsel sprechen. Sie betonte aber auch, dass die Herkunft der Partei auch mit einem neuen Namen wichtig bleibe: «Die CVP ist als Mittepartei auf der Suche nach dem Konsens. Dieser ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Menschen, die auf ihrem eigenen Standpunkt beharren, gibt es zur Genüge. Umso wichtiger ist es, dass wir versuchen, Brücken zu bauen und Kompromisse zu finden.» In der anschliessenden offenen Diskussion war der nicht so prägnante neue Parteiname nochmals Thema. Dennoch stimmten die Anwesenden mit einer Enthaltung dem Wechsel zu.

Da der neue Name auch Einfluss auf die Statuten hat, packte der Vorstand die Gelegenheit beim Schopf und überarbeitete diese. Die neuen Statuten wurden allen Mitgliedern mit der GV-Einladung zugestellt. Bereits im Vorfeld zur GV gab es erste Rückmeldungen und Korrekturwünsche. Weitere kamen an der GV dazu. Anna Bieri führte die Versammlung gekonnt durch dieses Traktandum. Die gewünschten Änderungen wurden ebenso wie die gesamten Statuten einstimmig genehmigt.

Der Abend klang vor der Aula Eichmatt bei einem Glas Wein gemütlich aus. Gemeinsam wurde auf den Namenswechsel angestossen. Der Vorstand freut sich, als Die Mitte Hünenberg ins Wahljahr 2022 zu steigen.

Für Die Mitte Hünenberg: Anita Zimmermann