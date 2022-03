Vereine Benefizkonzert für die Ukraine: In Zug für den Frieden gesungen In der Kirche St. Michael Zug haben Musikerinnen und Musiker ein Benefizkonzert für die Ukraine gegeben. 14.03.2022, 17.37 Uhr

Das innert weniger Tage organisierte Benefizkonzert zu Gunsten der Glückskette für die Ukraine-Unterstützung mobilisierte viele Menschen. Internationale Künstlerinnen und Künstler zauberten eine besondere Atmosphäre in die Kirche St. Michael in Zug.

Musikerinnen und Musiker traten in der Kirche St. Michael für einen guten Zweck auf. Bild: PD

Das ukrainische Melos-Gesangsquintett eröffnete das Konzert mit der Nationalhymne der Ukraine: feierlich und wehmütig, aber auch hoffnungsvoll. Es folgten verschiedene weltliche und geistliche Lieder wie das Panis Angelicus oder das Ave Maria. Besonders berührend war das von der Sopranistin Olga Kharchenko vorgetragene ukrainische Volkslied: Mit ihrer klaren Stimme füllte sie a cappella den grossen Kirchenraum.

Mut und Gottes Segen

Reto Kaufmann, Pfarrer der Pfarrei St. Michael, sprach den Anwesenden in der Kirche Mut und den Segen Gottes zu. Im Namen aller betete er für den Frieden und schloss ganz besonders die von Krieg und Gewalt betroffenen Menschen in das Gebet von Papst Franziskus ein: «Du, Gott der Liebe, schenke uns die Kraft, jeden Tag Baumeister des Friedens zu sein. Schenke uns die Fähigkeit, alle Mitmenschen, denen wir auf unserem Weg begegnen, mit wohlwollenden Augen zu sehen.»

Mit John Lennons Traum-Ballade vom friedlichen Miteinander aller Menschen endete das Benefizkonzert stimmungsvoll, wie es auch begonnen hatte. Sängerinnen und Musiker aus der Ukraine und Russland sowie anderen Ländern musizierten gemeinsam für den Frieden und für die Unterstützung der Betroffenen im Ukraine-Krieg. Das Publikum dankte es mit Standing Ovations.

Die Mitwirkenden des Benefizkonzerts. Bild: Andreas Graf / PD

Die Kollekte vor Ort ergab knapp 13'000 Franken und zusätzlich gingen einige Spenden per Twint direkt an die Glückskette. Dazu sprach der Kirchenrat der katholischen Kirchgemeinde der Stadt Zug den Betrag von 50'000 Franken zur Unterstützung der unter dem Krieg leidenden Bevölkerung in der Ukraine. Patrice Riedo, Kirchenratspräsident: «Der Kirchenrat ist bestürzt und sehr besorgt über das Leid, welches dieser sinnlose Krieg über die Menschen in der Ukraine und die vielen Flüchtlinge bringt. Unsere Spende soll als Sofortmassnahme diesen Menschen in ihrer Notlage unkompliziert und direkt Hilfe bringen. Die katholische Kirche der Stadt Zug ist sich ihrer Verantwortung sehr bewusst und bietet auch vor Ort in Zug Hand, um Flüchtlinge auf allen Ebenen zu unterstützen».

Ein riesiges Dankeschön gilt allen Musikerinnen und Musikern, die ohne Gage aufgetreten sind und «Concert Nights Zug» für die Planung dieses grossen Anlasses innert Wochenfrist.

Für den Pastoralraum Zug Walchwil: Gaby Wiss