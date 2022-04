Vereine «Berufen» waren in Oberägeri alle An drei Abenden befassten sich Berufsleute verschiedener Branchen mit dem Leben und seinen Prägungen. 21.04.2022, 16.12 Uhr

Hildegard Aepli (links) diskutiert mit Irene Hürlimann. Bild: PD

«Berufen» sind alle … Der Arzt und Künstler Zeno Schneider aus Einsiedeln hat sich als Gymnasiast an der Stiftsschule Einsiedeln mit dem Theaterspiel schon früh in eine künstlerische Welt versetzt. Und das zeitweise zusammen mit Thomas Hürlimann. Rollen zu spielen, war für ihn eine Möglichkeit, das Leben aus einer anderen Warte zu sehen und so auch für die Rollen des Alltags Erfahrungen zu sammeln. Diese Auseinandersetzung mit anderen Gedanken regte sein eigenes Nachdenken an. Arzt wurde er wegen einer Fingerverletzung in den frühen Kinderjahren. Seine Mutter hat ihn so herzlich umsorgt und gepflegt, dass diese Erinnerung ihn zum Dienst an erkrankten Menschen rief.

Beeindruckt war er aber auch vom Vater, der immer wieder seinem Hobby des Zeichnens frönte. Deshalb erstaunt es heute nicht, dass er sich seit der Pension der Kunst widmet – so dichtet, komponiert und formt er heute Skulpturen. Kunst, die den Menschen berührt – der Mensch aber auch anfassen soll. Taktile Kunst eben. Kunst wird so zur gestalteten Reflexion.

Das Thema Frau in die Kirche bringen

Hildegard Aepli sucht diese Welt der Gedanken im Glauben, also auch im Dienst am Menschen. Als Mitarbeiterin im Bistum St.Gallen in der Abteilung Spiritualität und Bildung sucht sie nach Neuem, nach noch Unerforschtem. Sie glaubt, dass ihr pädagogisch geprägtes Eltern­haus mit eigener Internatsschule hier unter anderem auch Pate gestanden hat. Inmitten vieler pubertierender männlicher Jugendlicher wird auch das Thema der Frau gewachsen sein. Sie bringt das, ohne zu hadern, dafür mit Nachdruck auch in die Kirche ein. So entstand auch das «Wiborada-Projekt» in St.Gallen.

Diese weibliche Heilige brachte sich in das öffentliche Leben mit Rat und Tat ein, lebte aber abgeschottet in einer Zelle. Sie war eigentlich ein «weiblicher Bruder Klaus» 400 Jahre vor unserem Landesheiligen. Es erzürnt Aepli, dass man von dieser Frau praktisch nichts gehört hat in der Öffentlichkeit. Das versucht sie nun zu ändern. Sie engagiert sich so für die Menschen, weil sie bei einem län­geren Aufenthalt in Nord­ost­brasilien mit den Ärmsten in Kontakt kam und dieses Schicksal ihr die Augen für ihren heutigen Auftrag öffnete. Mit langen Pilgermärschen nach Jerusalem und Rom suchte sie die mediale Beachtung ihrer Anliegen.

Frauen und Ehemänner in die Kurie – eine Sensation

Das ist wichtig, wenn man bedenkt, dass Papst Franziskus kürzlich in einem Schreiben mitteilte, dass nun auch Frauen und Ehemänner in die Kurie gewählt werden können. Eine Sensation! Das mediale Echo war gering. Das soll sich ändern – dafür steht Hildegard Aepli ein.

Viel Volk drängte sich ins Pfarreizentrum, als das Gespräch mit Bernadette Gardi vom Hotel und Restaurant Schiff in Unterägeri auf dem Programm stand. Diese Topwirtin beglückt seit über 40 Jahren ihre Gäste. Von Glück kann man sprechen, wenn man weiss, wie viele und grosse Schicksalsschläge Gardi in ihrer Familie überwinden musste. Dabei wird man von ihr immer gut gelaunt umsorgt und verpflegt.

Bernadette Gardi spricht im Oberägerer Pfarreizentrum Hofstettli mit Urs Stierli. Bil: PD

Sie wäre gerne Bäuerin im Tirol geworden, wo sie aufgewachsen ist. Aber eine Saisonstelle in der Gastronomie brachte sie mit einem Koch zusammen, der sehr schnell ihr Gatte wurde. Zusammen bauten sie gemeinsam ihre fachlichen Fähigkeiten aus. Die Achtsamkeit als Gastgeberin führt Bernadette Gardi auf die wunderbare Kinder- und Jugendzeit in der Familie zurück. Arbeit und Rücksichtnahme sind aus dieser Zeit heraus gewachsen, aber auch der tiefe Glaube an das Wirken Gottes. Ohne diese Erfahrungen, welche heute noch gelebt werden, hätten die Schicksals­schläge nicht überwunden werden können. Man müsse darauf vertrauen, dass es eine Zukunft gibt, und könne immer wieder durch spirituelle Gedanken zurück zu sich selber finden.

Allen war gemeinsam, dass wir vor allem auf unser Inneres hören sollten, wenn Entscheidungen anstehen. Dazu gehört das Urvertrauen auf das Gelingen und der Glaube an das Gute im Leben. So spüre dann jede Person ihre eigene Berufung.

Für den Pfarreirat Oberägeri: Peter Lüthi

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.