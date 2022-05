Vereine Ein Schwingfest voller Überraschungen Am Ob- und Nidwaldner Kantonalen Schwingfest hat sich der Zuger Fabian Durrer zum Sieger gekrönt. 12.05.2022, 14.39 Uhr

Christian Zemp und Fabian Durrer (oben) in voller Aktion. Bild: PD/Stefanie Bucher

202 Schwinger sind am Ob – und Nidwalder Kantonalen Schwingfest in Kerns gegeneinander angetreten. Darunter befanden sich 18 Schwinger aus dem Kanton Zug. Es war ein Fest der Überraschungen: So wurde nicht nur Mitfavorit Schurtenberger Sven im 3. Gang von Odermatt Andreas auf den Rücken gelegt. Auch stand nach vier Gängen mit Zemp Christian ein Nichtkranzer zuoberst auf der Rangliste.

Die Zugerschwinger griffen ebenfalls beherzt ins Geschehen ein. Am besten gelang dies dem 22-jährigen Edlibacher Durrer Fabian. Nach einem verlorenen Kampf gegen Waser Christoph konnte er in der Folge 3 Siegeskreuzli aneinanderreihen. Im 5. Gang trat er gegen den Teilverbandskranzer Odermatt Christian in den Ring. Durrer gewann und konnte sich so die Schlussgangteilnahme sichern. Dort traf der angehende Physiotherapeut auf den einheimischen Überraschungsmann Zemp Christian. Durrer Fabian krönt sich nach einem Kurz mit Nachdrücken zum ersten Mal zum Festsieger an einem Kantonalen Schwingfest. Neben dem gelernten Zimmermann kann auch Waser Dominik vor die ­Ehrendamen treten. Waser rangierte sich im 3. Schlussrang.

Fabian Durrer mit dem Siegermuni. Bild: PD/Stefanie Bucher

Die weiteren Zuger Schwinger konnten sich nicht in den Kranzrängen klassieren, Bucher Roland fehlte ein viertel Punkt. Seinen Brüdern André und Christan jeweils ein halber und Elsener Manuel dreiviertel Punkte.

Für den Zuger Kantonalen Schwingerverband: Stefanie Bucher

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.