Vereine Entlebucherverein Zug: Mitgliederbestand ist gesunken Der Entlebucherverein Zug hat für 2021 keinen Jahresbeitrag verlangt. Trotz roter Zahlen wird der Mitgliederbeitrag nicht erhöht. 28.03.2022, 18.51 Uhr

Das Akkordeon-Duo Thalmann aus dem luzernischen Schüpfheim mit Begleitung. Bild: PD

Nach zweijähriger coronabedingter Pause lud der Entlebucherverein Zug kürzlich seine Mitglieder zur 45. Mitgliederversammlung und einem gemütlichen Treffen ein. Rund 60 Mitglieder besuchten den beliebten Anlass im Restaurant Schnitz und Gwunder in Steinhausen.

Das Akkordeonduo Thalmann aus Schüpfheim im schönen Entlebuch eröffnete die Mitgliederversammlung mit dem Musikstück «För d’Stockbärgbuebe-Fans» von Isidor Rüdisüli. Präsident Urs Wicki führte durch die Versammlung. Weil in den zwei letzten Vereinsjahren alle Anlässe abgesagt werden mussten, blickte der Präsident in seinem Jahresbericht vor allem auf die Anlässe von 2019 zurück. Besonders erwähnte er das Grillfest im Pfadiheim in Allenwinden und den traditionellen und gemütlichen Chlaus- und Fondueabend im Zeno’s Restaurant Rütli in Zug. Als kleiner Trost für die abgesagten Anlässe wurde im Dezember 2020 allen Mitgliedern ein süsses Geschenk zugestellt.

Negative Jahresrechnung

Der Mitgliederbestand ist auf 117 gesunken. Leider stehen den zwei Neumitgliedern elf Austritte gegenüber. Zusätzlich musste während der letzten zwei Jahre von elf langjährigen und treuen Mitgliedern Abschied genommen werden.

Da fürs Jahr 2021 kein Jahresbeitrag verlangt wurde, musste Kassiererin Irene Campos-Wicki eine negativ abschliessende Jahresrechnung präsentieren. Der Jahresbeitrag von 30 Franken pro Mitglied wird trotzdem nicht erhöht. Den Jubilarinnen und Jubilaren gratulierte Bernadette Birrer-Aregger zum Geburtstag mit den von ihr persönlich kreierten Geburtstagskarten.

Das Vorstandsteam mit Präsident Urs Wicki, Irene Campos-Wicki, Bernadette Birrer-Aregger, Albin Bieri und Hans Kuster wird auch 2022 mit grossem Elan versuchen, ein geselliges Jahresprogramm zu bieten. Unter dem Slogan «Entlebucher fühlen sich wohl im Zugerland» sind Neumitglieder, die eine Beziehung zum Entlebuch pflegen und im Kanton Zug wohnhaft sind, jederzeit im Entlebucherverein Zug herzlich willkommen.

Für den Entlebucherverein Zug: Hans Kuster