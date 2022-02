Vereine Erfolgreiche Meisterschaft des Ski-Clubs Finstersee Am Riesenslalom des Ski-Clubs Finstersee am Skilift Brunni haben 47 Skifahrerinnen und Skifahrer teilgenommen. 03.02.2022, 15.36 Uhr

Die Skifahrerinnen und Skifahrer des Ski-Clubs Finstersee haben mit Freude am Riesenslalom teilgenommen. Bild: PD

Nachdem im letzten Jahr das Klubrennen nur für die Jugendabteilung stattfinden konnte, griffen in diesem Jahr auch die Erwachsenen wieder voll an. Das Rennen wurde bei besten äusserlichen Bedingungen als Riesenslalom am Skilift Brunni durchgeführt.

Der kurze, knackige Lauf wurde vom Rennchef Andi Elsener ausgeflaggt. Einmal mehr ist es ihm gelungen, einen spannenden und fairen Kurs zu stecken. Insgesamt standen 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start und versuchten, die 16 Tore so schnell wie möglich zu passieren.

Johanna Schuler wird Klubmeisterin

In den Jugendkategorien starteten 18 Mädchen und 13 Knaben. In der Kategorie Mädchen 1 konnte sich Lara Iten vor Sina Iten und Hannah Reichlin durchsetzen. In der Kategorie Knaben 1 ging Delio Forte als Sieger hervor. Zweiter wurde Jan Schnüriger, auf dem dritten Rang klassierte sich Alessio Forte. Als Siegerin in der Kategorie Mädchen 2 und damit als Klubmeisterin bei den Mädchen durfte sich Johanna Schuler feiern. Sie gewann das Rennen mit nur 0,03 Sekunden Vorsprung auf ihre Zwillingsschwester Olivia Schuler. Aline Iten fuhr auf Rang 3. Seinen Titel als Klubmeister bei den Knaben verteidigen konnte Yaron Haas. Er erreichte den ersten Platz in der Kategorie Knaben 2 vor Cédric Britschgi und Lino Hegglin.

Bei den Damen kürte sich Melanie Jordi als Klubmeisterin. Mit einem Rückstand von 0,72 Sekunden folgte Titelverteidigerin Victoria Hegglin. Das Podest wurde von Melanie Meier komplettiert. In der Kategorie Herren ist Marco Christen die Titelverteidigung gelungen. Er gewinnt das Rennen mit 0,25 Sekunden Vorsprung auf Dominic Kanis und 0,31 Sekunden auf den Drittplatzierten Pascal Derungs.

In der Spezialwertung «Perfektionist» wird jeweils die Rennfahrerin oder der Rennfahrer ausgezeichnet, welche/r die kleinste Zeitdifferenz zwischen den beiden Läufen herausgefahren hat. Mit je nur 0,02 Sekunden Zeitdifferenz ging die Auszeichnung in diesem Jahr an Dominic Kanis und Marc Peter.

Für den Skiclub Finstersee: Carmen Pfoster

