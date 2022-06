Vereine Erfreulicher Auftritt im Rhönrad Satus Baar schaut zurück auf einen erlebnisreichen Tag am Moräne-Cup in Menzingen. 02.06.2022, 16.26 Uhr

Die Rhönradriege Satus Baar im Einsatz am Moräne-Cup in Menzingen.

Nach zwei Jahren Warten und Plangen freute sich die Showgruppe der Rhönradriege Satus Baar unglaublich, endlich nach Menzingen an den Moräne-Cup zu gehen. Auf Anna Gössis Engagement hin wird nämlich Rhönrad neu dort angeboten und der STV Buochs nahm auch teil. So organisierten die Vereine gemeinsam den Rädertransport nach Menzingen.

Da die Anreise der Rhönradriege Satus Baar nach Menzingen kurz war, mussten sich die Teilnehmenden erst um 11 Uhr in Baar treffen. In Menzingen war der Wettkampf bereits in vollem Gange. Zuerst hiess es Frisuren machen: Bürsten, Flechten, «Spängele» und am Schluss eine ordentliche Portion Haarspray drauf. So gingen die Damen einheitlich und top frisiert nach draussen, um sich einzuwärmen. Bald schon war die Truppe am Zug: Niemand hatte jedoch daran gedacht, dass es im Rhönrad ein ausgestecktes Feld und eine markierte Mitte braucht. Kurzerhand kam Hilfe und alles angezeichnet.

Dann war es so weit. Während dreier Minuten durften sich die Röhnradriege aus Baar auf dem Boden einwärmen. Das ist wichtig, um den Boden kennen zu lernen. So empfanden die Teilnehmerinnen die Affenspirale viel einfacher auf dem Boden der Ochsenmatt-Turnhalle in Menzingen als auf dem eigenen Parkettboden in Baar. Die Nervosität war spürbar, doch es lief gut! Mit dem ersten Pling der Musik begannen sich die acht Turnerinnen gespannt und konzentriert zu bewegen und die Räder zu rollen. Die Faszination und das Interesse in der Halle waren deutlich spürbar, entsprechend auch der grosse Applaus. Erstmals war grosse Erleichterung spürbar.

Die zweite Runde lief noch besser

Danach turnten die Rhönradturnerinnen des STV Buochs, denen die Baarerinnen natürlich noch zujubelten. Anschliessend trafen sie sich zur Besprechung, wie sie sich konkret für die zweite Runde noch verbessern können. Dann endlich Zmittag essen. Die zweite Runde lief denn sogar noch besser als die erste, die Turnerinnen konnten sich nochmals auf die Körperspannung konzentrieren und das Ganze auch einfach geniessen. Es war eine Freude zuzuschauen, weil auch die Turnerinnen viel Freude ausstrahlten. Anschliessend konnten die Baarerinnen sichtlich entspannter die Darbietungen der anderen Vereine geniessen.

Um 19 Uhr folgte nach dem Pizza-Essen die Rangverkündigung. Für den Cupsieg hat es der Rhönradriege leider nicht gereicht. Trotzdem sind die Teilnehmerinnen sehr stolz und glücklich über den 12. Platz, knapp hinter dem anderen Rhönradverein von Buochs. Die Gruppendynamik war sehr schön zu spüren. Denn leider hatte sich noch am Donnerstag beim Training eine Turnerin verletzt und eine andere Turnerin musste kurzfristig einspringen. An dieser Stelle ganz gute Besserung Rahel!

Den Abend liessen die Damen an der Moräne-Cup-Party ausklingen und stiessen auf einen super Tag an.

Für die Rhönradriege Satus Baar: Carmen Staub

