Vereine Feiern wie James Bond Der Zug International Women’s Club feierte in geheimer Mission den James Bond Gala Ball: Sogar die Speisen sind allesamt mal in einem James Bond Film vorgekommen. 24.03.2022, 17.46 Uhr

Die Präsidentin des ZIWC, Cristina Rocco (Mitte), mit dem Präsidenten des IMCZ Bill Lichtsteiner (links).

Erst als 2G-plus Anlass geplant, war die Freude gross, dass der erste grössere Anlass des Zug International Women’s Club (ZIWC) im 2022 ohne jegliche Auflagen durchgeführt werden konnte. Auf vielfachen Wunsch vor allem der langjährigen Mitglieder – der von drei Engländerinnen gegründete Klub existiert seit 1967 – wurde nach drei Jahren Pause wieder ein Ball organisiert. Derweil die Location auf den ersten Blick nichts Glamouröses versprach, so wurde man beim Eintreten in das nach dem Motto «James Bond» in Schwarz und Gold dekorierten Kulinaria Neuhof in Baar eines Besseren belehrt. Eleganz und Glamour pur erwarteten die Gäste, denen zum Willkommen ein Rosé Prosecco oder ein Wodka Martini angeboten wurde.

Für einige der Mitglieder – die Damen in eleganter Robe, die Herren in schwarzen Anzügen – war dies der erste «richtige Ausgang» nach langer Zeit. Der Willkommensdrink wurde begleitet durch Hintergrundmusik, der durch den IMCZ (International Mens Club Zug) gesponserten Band Triple Bypass sowie leckeren Häppchen.

James Bond schafft es kaum je zum Dessert

Dann hiess es zu Tisch – kein Regisseur hätte diese schöner dekorieren können. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team der «Kulinaria Neuhof»: Feinstes Gedeck, Rosen, mondäne Kerzenständer, schwarze Hussen gekoppelt mit einer äusserst angenehmen Zusammenarbeit und gekrönt von einem viel gelobten feinen und wunderschön präsentierten dreigängigen Menu. Nicht irgendeinem Menu, übrigens. Die Speisen waren recherchiert und waren allesamt einmal in einem Film von James Bond gegessen worden. Ein kleines Detail am Rande: James Bond scheint es kaum je bis zum Dessert zu schaffen, denn diesbezüglich war kaum etwas zu finden. Anders am ZIWC Anlass – nebst köstlichem Schoggiküchlein mit flüssigem Innern, Vanilleeis, Früchtedeko, all dies garniert mit einer Oblade bedruckt mit einem 007 Sujet (auf die Details kommt es an...), wurde selbst der Kaffee von elegant präsentierten Minileckereien begleitet.

Zwischen den Gängen nahmen alle an einem Bingo/Lotto teil – auch dieses ganz nach dem James Bond Motto bedruckt mit Sujets aus 68 Jahren James Bond Filmen. Die Spielkarten wurden zu Gunsten des Roten Kreuzes für Ukraine-Hilfe verkauft, das Gewinner Team freute sich über den Champagner.

Festlich gekleidete Mitglieder des ZIWC am Ball. Bild: PD

Kein Ball ohne Tanz. Wenngleich die Band weniger auf klassischen Walzer und Fox spezialisiert war, so wurde ausgiebig zu Jive und Rockigem getanzt, sei es alleine, mit Partner oder den Herren des IMCZ, welche die Damen «gentlemanly» zum Tanz baten. Dazwischen eine wundervoll romantische Einlage für ein seit 55 Jahren verheiratetes Paar, welches zusammen offensichtlich in immer noch grosser gegenseitiger Wertschätzung auch zu den schnelleren Tänzen das Tanzparkett rockte.

Wenngleich nicht so viele Mitglieder wie erwartet dem Anlass beiwohnten, so waren die strahlenden Gesichter Beweis, dass wir nicht verlernt haben, wie man einen Abend lang ausgelassen und gleichzeitig mit Stil feiert.

Für den Zug International Women’s Club: Andrea Wörrlein

