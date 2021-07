Vereine Frauengemeinschaft Cham hält GV schriftlich ab Alle Traktanden wurden einstimmig gutgeheissen. 19.07.2021, 14.01 Uhr

897 Stimmkarten für die Mitglieder der Frauengemeinschaft Cham gingen Ende Mai auf die Post. Damit war es den Mitgliedern möglich, an unserer dieses Jahr schriftlich durchgeführten Generalversammlung teilzunehmen. 316 gültige Stimmzettel fanden bis am 25. Juni den Weg zu uns zurück. Alle Traktanden wurden einstimmig gutgeheissen und alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden mit einem überwältigenden Mehr gewählt. Die vielen lieben Grusskarten und «Zetteli» mit herzlichen Wünschen und Smileys haben uns berührt. Die nächste Generalversammlung findet am 22. März 2022 im Lorzensaal Cham statt.