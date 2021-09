Vereine Frauenverein Kontakt Hünenberg blickt zurück auf Zeiten der Ungleichbehandlung Am Frauenrundgang des Vereins Kontakt Hünenberg ging’s um frühere Ungleichberechtigung. 29.09.2021, 13.41 Uhr

«Das System, in das wir kamen, war männlich», erinnerte sich Anna Meyer-Meier an ihre ersten Jahre als Lehrerin. So wurde beispielsweise der Pfarrer angewiesen, er möge doch dem «Fräulein Meier melden, dass das Tragen von Hosen als ungeziemend erachtet werde». Der Pfarrer hat das nie ausgerichtet und Anna Meyer passte sich nicht an – vielmehr «veränderte» sie ihre Umgebung: Sie führte das Turnen für Mädchen ein, nahm Buben ins Handarbeiten auf und liess die Damenriege in Frauenriege umtaufen.

Ruth Odermatt, Nadja Gisler, Anna Meyer, Franziska Roos, Rosemarie Hegglin und Petra Kohler (von links) am Frauenrundgang des Vereins Kontakt. Bild: PD

Zudem setzte sie sich für die Gründung des Frauenvereins Kontakt ein. Als eine von drei Frauen blickte die heute 80-Jährige am Anlass des Vereins zum Jubiläum des Frauenstimmrechtes in die Zeit zurück, als die Gleichberechtigung noch ein Fremdwort war. Wie einschneidend die Ungleichbehandlung war, erlebten auch die zwei weiteren Zeitzeuginnen am Rundgang.

Ruth Odermatt, die erste Gemeinderätin von Hünenberg, konnte den Übernahmevertrag eines Grundstückes von ihrem Vater nicht unterzeichnen, denn bis zur Einführung des neuen Eherechtes im Jahr 1988 galt: Der Mann war das Oberhaupt in der Familie. Mit einer vormundschaftlichen Genehmigung durfte sie den Vertrag zwar mitunterzeichnen, aber im Grundbuch eingetragen war allein ihr Ehemann. Als Bauchefin suchte Ruth Odermatt für die Baukommission eine zweite Frau und jemanden mit juristischer Ausbildung. Sie fand diese in der Person von Iris Studer-Milz, der späteren Obergerichtspräsidentin. Die Gemeinderatskollegen meinten zu ihrem Vorhaben: «Ei Frau tuets.» Dank ihrer Hartnäckigkeit konnte sie sich aber erfolgreich durchsetzen.

Mädchen wurden Bäuerin oder Haushälterin

Rosemarie Hegglin hatte eigentlich keine Berufswahlchancen, denn damals war klar: Jungs lernen einen Beruf, Mädchen werden Bäuerinnen oder machen die Haushaltsschule. Dank ihrer fortschrittlichen Mutter aber durfte die heute 78-Jährige die Pflegeschule besuchen und später in Tansania arbeiten. Als ihre Mutter starb, kam sie wieder zurück in die Schweiz und machte schliesslich als Leiterin des Pflegedienstes am Kantonsspital Zug Karriere.

So unterschiedlich die Erlebnisse waren, so tiefe Eindrücke hinterliessen die einmal heiteren, einmal ernsten Anekdoten bei den rund 50 Besucherinnen des gelungenen Anlasses. Viele der Anwesenden fanden in den Lebensgeschichten der Protagonistinnen ihre eigenen Erfahrungen wieder, wie die intensiven Diskussionen während des abschliessenden Apéros zeigten.

Für den Verein Kontakt: Patricia Diermeier