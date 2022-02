Vereine Hünenberger «Gekos» treten an Turn-EM an Das «Gekos Showteam» des Turnvereins Hünenberg fährt mit 26 Mitgliedern an die Europameisterschaft. 07.02.2022, 18.39 Uhr

Das «Gekos Showteam» freut sich auf seine kommenden Wettkämpfe. Bild: PD

Zwei Highlights in einem Turnjahr: Nebst der Heim-Schweizer-Meisterschaft in Zug treten die «Gekos» des TV Hünenberg auch an der «European Gym for Life Challenge» an – der EM des Vereinsturnens, die im Juli in Neuenburg stattfindet. Dabei wollen die 26 Turner und Turnerinnen mit ihrer Choreografie an den Geräten Boden, Barren und Stufenbarren vorne mitmischen und gewohnt spektakuläre Partnerelemente zeigen.

Motivation und Vorfreude sind gross, da diese Anlässe nach einer langen Wettkampfpause stattfinden. Nebst einem grossen Trainingsaufwand ist besonders die Teilnahme an der EM auch mit einem Kostenaufwand verbunden, bei welchem das Team mit Mitgliedern zwischen 16 und 32 Jahren auf Sponsoren angewiesen ist. So kommt die erneute Migros-Aktion «Support Your Sport» gelegen. Ab dem 15. Februar erhalten Kundinnen und Kunden von Migros und Sport XX bei einem Einkauf pro 20 Franken einen Bon, welcher einem Verein zugeteilt werden kann. Am Ende verteilt die Migros sechs Millionen Franken an die teilnehmenden Vereine, proportional zur Anzahl der gesammelten Stimmen. Das «Gekos Showteam» freut sich dabei über jeden ihm zugewiesenen Bon.

Nebst den bereits genannten Auftritten sind die «Gekos» mit ihrem attraktiven und anspruchsvollen Programm auch bei weiteren Wettkämpfen im Einsatz. Dabei möchten sie gerne an die letzte erfolgreiche Wettkampfsaison, die mit einem zweiten Rang am Eidgenössischen Turnfest geengt hat, anknüpfen. Für interessierte Zuschauer empfiehlt sich ein Besuch der Schweizer Meisterschaft in Zug am 3. und 4. September oder an weiteren Wettkämpfen, die unter www.gekos.ch aufgelistet sind.

Für den TV Hünenberg: Sarina Nigg