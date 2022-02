In 100 Jahren hat sich beim TSV Concordia Baar einiges verändert

Vereine In 100 Jahren hat sich beim TSV Concordia Baar viel verändert – aber nicht alles Der TSV Concordia Baar hat an seiner 100. Generalversammlung auf seine Geschichte zurückgeschaut. 07.02.2022, 18.38 Uhr

Am 16. August 1921 wurde der Turnverein als katholischer Jünglingsverein Concordia Baar gegründet. Vor kurzem wurde nun die 100. GV des TSV Concordia Baar auf schriftlichem Wege durchgeführt. In 100 Jahren verändert sich viel, die Freude am gemeinsamen Sporttreiben bleibt aber unverändert.

Statt eines weissen Turnbandes tragen die TSVler heute ein modisches rotes T-Shirt. Statt «Freimarschieren und Freiübungen» trainiert heute die Parcours-Gruppe auf den Plätzen von Baar und die Walkerinnen und Walker geniessen die gemeinsamen Trainings auf den Wald- und Wiesenwegen. Statt Steinstossen werden jeden Mittwoch die Hanteln im Kraftraum in der Waldmannhalle gehoben. In den 1970er-Jahren hat sich der Verein zudem auch bereits für Mädchen und Frauen geöffnet.

Über 200 Mitglieder

Der Stand nach 100 Jahren: Der Verein hat über 200 aktive und passive Turnende, 18 Ehrenmitglieder, davon vier Frauen, sowie neun verschiedene Riegen. Diese sind Fitness, Pilates, Walking, Sportstacking, Krafttraining, Volleyball, Unihockey, Parcours sowie Jugendsport. Der Verein bietet ein vielfältiges und zeitgemässes Angebot, bei dem neben den wöchentlichen Sportlektionen auch das Gesellige gepflegt wird.

Im September wurde zum Beispiel der riegenübergreifende Anlass, der Luzerner Stadtlauf, genossen. Auch das jährliche «Winterfondue» mit Nachtwanderung verbindet die Vereinsmitglieder aus den verschiedenen Sportriegen. Stolz blickt der TSV Concordia Baar auf seine 100-jährige Entwicklung und Veränderung zurück. Unverändert ist jedoch sein Engagement in sportlicher wie geselliger Hinsicht. An der Generalversammlung vom 28. Januar wurden zwölf neue aktive Turnende aufgenommen. Sechs Sportlerinnen und Sportler wurden für die erfolgreiche Teilnahme an den «Sport Stacking»-Weltmeisterschaften geehrt. Seraina Toms gehört sogar zu den 50 weltbesten Stackerinnen.

An der GV wurde auch auf die Teilnahme am Luzerner Stadtlauf zurückgeschaut. Bild: PD

100-Jahr-Feier im August

Das Jahresprogramm 2022 ist erneut vielversprechend, sei es wegen eines Ausflugs mit dem Jugendsport oder einer Schneeschuhtour mit den Aktiven. Auch besteht die Hoffnung, dass im Mai das traditionelle «Chrampferessen» stattfinden kann. Denn viele Freiwillige braucht es beispielsweise für die Urbaarer-Fasnachtsgruppe, an der Bar am Dorffest oder für die Präsentationen am Sport-Festival in Zug. Auch die vielen Leiterinnen und Leiter leisten einen grossen Beitrag zum Funktionieren des TSV Concordia Baar. So will man zusammen am 20. August dieses Jahres die 100 Jahre gebührend feiern. Der Pfarreisaal ist dafür bereits gebucht.

Für den TSV Concordia Baar: Sandra Kilchör