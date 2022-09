Vereine In einem Jahr ist es so weit In einem Jahr wird Menzingen der Mittelpunkt von Schweizer Tradition, Trychlern und Festfreunden sein. Dann findet das Eidgenössische Scheller- und Trychlerfest in der Berggemeinde des Kantons Zug statt. Deshalb lud das OK am 5. September im Zentrum Schützenmatt Menzingen zu einem Apéro ein. 12.09.2022, 16.36 Uhr

Das OK freut sich auf das Eidgenössische Scheller- und Trychlerfest in Menzingen. Bild: PD

In Anwesenheit von Gemeinderatsmitgliedern aus Menzingen, Vertretern der umliegenden Gemeinden sowie Nachbarn des geplanten Festgeländes informierte OK-Präsident Karl Nussbaumer über den aktuellen Stand der Organisation des eidgenössischen Scheller- und Trychlerfests, welches vom 11. bis 13. August 2023 stattfinden wird. Neben 3000 Trychlerinnen und Trychler werden über das Wochenende 10000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Es wird zwei grosse Umzüge geben und auch am Abend ist für Unterhaltung gesorgt. So konnten bereits für alle drei Festtage diverse attraktive Acts verpflichtet werden.

Ein solches Fest lässt sich natürlich nicht ohne Helfende durchführen. So werden 800 bis 1000 Helfende im Einsatz stehen, diese sollen vor allem über Vereine in Menzingen und die umliegenden Gemeinden gestellt werden. Auch die Gemeinde Menzingen sowie die Nachbargemeinden spielen eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Nutzung der Liegenschaften und Anlagen sowie die Zurverfügungstellung von Hallen und Räumen für die Übernachtung der teilnehmenden Trychlerinnen und Trychler.

Das OK muss noch viel organisieren

Man ist auf Kurs, es ist aber auch noch viel zu tun. So arbeitet das 12-köpfige OK momentan am Sicherheits- und Shuttlekonzept, am Helfereinsatzplan, an der Organisation der Verpflegung sowie an der Gewinnung weiterer Sponsoren, damit der Grossanlass in 11 Monaten reibungslos über die Bühne gehen kann.

Für das Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen: Melanie Jordi

