Vereine Internationale Experten diskutieren Bildungsthemen Am «World Education Leadership Symposium» der PH Zug ging es um die Frage, wie die Pandemie die Entwicklung der Kinder beeinflusst. 05.10.2021, 18.42 Uhr

Vor kurzem hat in Zug das «World Education Leadership Symposium», ein Bildungs- und Schulleitungssymposium, organisiert von der PH Zug, stattgefunden. An der grössten internationalen Tagung im europäischen Raum zu Bildungs- und Führungsfragen tauschten sich – zum dritten Mal online – Bildungsexpertinnen und -experten aus mehr als 100 Ländern zur Qualität und Zukunft von Bildung aus. Stephan Huber von der PH Zug, der das internationale Symposium seit fast 20 Jahren ausrichtet (davon seit zwölf Jahren in Zug), zieht Bilanz: «Das Netzwerken mit nationalen und internationalen Teilnehmenden ist gerade jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie und der Bewältigung negativer Folgen für Kinder und Jugendliche sehr wichtig.»

Stephan Huber mit den Symposiumsteilnehmenden. Bild: PD

In drei Tagen diskutierten die Teilnehmenden am Symposium unter anderem das Thema Bildung nach der Pandemie. Die Krise lässt in vielen Ländern befürchten, dass Kinder in ihrer Entwicklung weiter auseinanderdriften. Das zeigen auch die Studien und Teilstudien des Schul-Barometers der PH Zug. Mit anderen Worten, Qualitätsunterschiede werden nicht nur deutlicher, sondern sie werden mit der Zeit zunehmen, auf allen Ebenen und bei allen Akteuren. Dennis Shirley und Andy Hargreaves vom Boston College waren sich mit Stephan Huber einig: «Hier trägt die Wissenschaft die Verantwortung, Wissen zu generieren und zu teilen, das für diejenigen relevant ist, die aktiv und handelnd in zum Teil auch komplexe Entscheidungsprozesse eingebunden sind.»

Schule neu organisieren

Der zweite Tag des Symposiums stand ganz im Zeichen der Innovation. In einem «Innovationsatelier» wurden zahlreiche Beispiele innovativer Ansätze des Lehrens und Lernens aus der Schweiz, Deutschland und Österreich vorgestellt. So präsentierte neben vielen Praktikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Frido Koch von der Schule Wädenswil Wege, sich aus den Stundenplanfesseln zu befreien und Schule neu zu organisieren. Marion Künzler Meier von «Éducation 21» beschrieb, wie sich Bildungslandschaften in der Schweiz für eine nachhaltige Zukunft engagieren. In insgesamt 31 deutsch-, englisch- und französischsprachigen Runden diskutierten engagierte Teilnehmende aus aller Welt zusammen mit Referierenden aus Forschung, Praxis, Verwaltung und dem Unterstützungssystem den Bedarf und das Potenzial an Innovation in Lehrerbildung, Schule und Schulaufsicht.

Auch am dritten Symposiumstag wurde der Austausch nationaler und internationaler Erfahrungen zu schulischer Führung grossgeschrieben. Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit neuen Trends und Herausforderungen: Welche Ressourcen sind verfügbar, um Schulleitungen zu unterstützen, und was schränkt sie ein? Welche Anforderungen werden an sie gestellt? Die Referierenden aus der Schweiz und dem Ausland sorgten für regen internationalen Austausch.

China zeigt im Fernsehen Unterrichtsstunden

Digitaler Wandel und das Lernen mit und durch Technologie spielen, auch international, eine ganz grosse Rolle. Es war spannend zu beobachten, wie manche Länder Strategien und nationale Massnahmen erfolgreich haben umsetzen können, wie beispielsweise China mit dem Aufschalten von Fernsehsendern und professionell videografierten Unterrichtsstunden, die landesweit ausgestrahlt wurden. In Norwegen führte der sehr lokale Shutdown von Gemeinden zu einem hohen Mass an Zusammenarbeit und Vernetzung der Mitarbeitenden, sogar über soziale Medien, um Wissen, Lernmaterialien und Erfahrungen mit Fernunterricht auszutauschen.

Abschliessend sagte Stephan Huber von der PH Zug: «Das Symposium hat auch im Online-Format sehr viel Nähe und Austausch ermöglicht. Aber jetzt freue ich mich, zum kommenden Symposium 2022 in Zug wieder alle Referierenden und Teilnehmenden persönlich begrüssen zu dürfen und dieses schöne Fleckchen Schweiz allen internationalen Gästen nahezubringen.»

Für die Pädagogische Hochschule Zug: Uschi Klein