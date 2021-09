Vereine Jürg Halter liest in der City-Kirche in Zug Der Berner Künstler hat seinen neuen Gedichtband in der City-Kirche vorgestellt. 13.09.2021, 17.16 Uhr

Jürg Halter mit Musiker Domi Chansorn. Bild: PD

Jürg Halter präsentierte in der City-Kirche Zug seinen neuesten Gedichtband «Gemeinsame Sprache». Als Künstler des gesprochenen Worts trug er seine Texte virtuos vor – und Domi Chansorn, Musiker, von Halter als das «kleinste Sinfonieorchester der Welt» vorgestellt, stand ihm in nichts nach. Die Texte Jürg Halters reichen vom sanften Liebesgedicht, über humorvolle Passagen bis zu provokanten Anstössen. Es sind Texte, die man mehrmals liest, weil sie so dicht sind, dass man immer wieder neue Facetten entdecken kann. So spricht er von «meinungsverminter Welt», «Parallelflüchtenden» oder der «Empörung über die Dauerempörung im Netz», aber auch davon, «als wäre Liebe zu ertragen». Halter liest nicht nur, er improvisiert auch. In Zug tat er dies über den Mond, der über dem Zugersee scheint.