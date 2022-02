Vereine Kinder und Eltern in Steinhausen verzaubert Der Zauberkünstler Daniel Kalman hat in Steinhausen für Unterhaltung gesorgt. 14.02.2022, 18.29 Uhr

Daniel Kalman verzauberte in Steinhausen Gross und Klein. Bild: PD

Alle guten Dinge sind drei! Dreimal musste die Veranstaltung von Daniel Kalman coronabedingt verschoben werden. Diesen Monat war es dann aber endlich so weit, zur Freude des Zauberers sowie von Kultur Steinhausen durften über hundert Zuschauerinnen und Zuschauer zur Show begrüsst werden.

Zu dieser Zaubershow haben nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Eltern mit ihren Kindern den Weg gefunden. Es war eine wirklich hervorragende, professionelle Darbietung, gespickt mit faszinierenden und spektakulären Einlagen, die auch die Kinder begeistert hat.

Geldscheine aus Zitrone gezaubert

Der ständige Einbezug der Erwachsenen in Abwechslung mit den Kindern war einmalig gut. Es war sehr schön, das grosse Staunen in den Augen der Anwesenden zu sehen, wenn Daniel Kalman aus dem Nichts Dinge oder zum Beispiel aus einer frischen Zitrone Geldscheine hervorzauberte. Daniel Kalman hat das Publikum mit seiner Magie total überrascht und insbesondere auch mit seinen mentalen Fähigkeiten konnte er seine Gäste in den Bann ziehen. Man war verblüfft und rege Diskussionen über die Fragen «Wie ist das möglich?» oder «Wie hat er das gemacht?» fanden statt. Nach der zweistündigen Magic-Show wurde er unter tosendem Applaus von der Bühne entlassen und konnte dann noch viele Autogramm- und Fotowünsche erfüllen.

Seine Leidenschaft für die Magie begann bereits als kleiner Junge, als er einen Münztrick auf der Strasse sah. Er war sofort begeistert und wusste, dass er die Zauberkunst erlernen wollte. Als Sechsjähriger fand er schliesslich den Zauberkasten seines älteren Bruders und begann selbst zu zaubern. Mit zehn Jahren stand er das erste Mal auf der Bühne und ist seither in der ganzen Schweiz als Zauberkünstler unterwegs.

Seit Jahren eine feste Grösse

Seit Jahren ist er eine feste Grösse im Event- und Galabereich. Seinen grossen Durchbruch schaffte Kalman in der Fernsehsendung «The Next Uri Geller», wo er 2009 teilnahm. Das Zaubern ist für ihn mehr eine Berufung als ein Beruf. Daniel Kalman hat uns wahrlich be- und verzaubert.

Für Kultur Steinhausen: Jolanda Zenger