Vereine Männerchöre suchen noch Stimmen für Projekt Die Männerchöre Zug–Cham werden im kommenden Jahr mit «Vienna Sounds» auf die Bühne gehen. 14.06.2021, 16.18 Uhr

Der Vorstand während einer seiner Videokonferenzen. Bild: PD

Nach den pandemiebedingten Konzertabsagen im Frühjahr 2020 und auch in jenem von 2021, halten die Männerchöre Zug–Cham an ihrem grossen Orchesterprojekt «Vienna Sounds» fest. Am 3. April 2022 werden die Sänger, verstärkt durch den Männerchor Harmonie Altdorf, zusammen mit dem Zuger Stadtorchester und mit Gesangssolisten unter der Leitung von Felix J. S. Arnold im Konzertsaal des Casinos Zug vor ihr Publikum treten. Am 27. März 2022 findet das Konzert zudem bereits mit Klavierbegleitung in der Pfarrkirche St.Martin in Altdorf statt. Zur Aufführung gelangen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Johann Strauss.

Der Chor sucht für dieses Projekt derzeit noch Verstärkung. Er bietet am Gesang interessierten Männern die Möglichkeit, sich für eine planbare und beschränkte Zeit aktiv im Chor zu beteiligen und gleichzeitig die eigene Stimme zu entwickeln. Die Chorproben für das Projekt «Vienna Sounds» beginnen nach den Sommerferien, am 18. August um 20 Uhr im Singsaal des Schulhauses Städtli I in Cham. Ein Einstieg ins Projekt ist bis zu den Herbstferien möglich. Neben zwei Singsamstagen ist mit rund 15 Probenabenden zu rechnen. Diese finden in Zug oder Cham jeweils an einem Mittwoch von 20 bis etwa 22 Uhr statt. Details sind unter www.mc-zug-cham.ch publiziert.

Peter Johans zum Ehrenmitglied ernannt

Die 186. Generalversammlung des Männerchors Zug und die 149. Generalversammlung des Männerchors Cham mussten auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Die Vereinsmitglieder stimmten allen Anträgen der Vorstände zu. Zudem ernannten die Sänger in Würdigung seiner Verdienste den langjährigen aktiven Sänger Peter Johans zum Ehrenmitglied des Männerchors Zug. Seit Mitte Oktober bis Ende Mai verunmöglichten die Schutzmassnahmen den Gesang von Laienchören praktisch komplett. Nur die Vereinsvorstände blieben in Videokonferenzen miteinander in Kontakt.

Für die Männerchöre Zug–Cham: Lukas Marbacher