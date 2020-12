Vereine Musikalischer Weihnachtsgruss aus der Region für die Region Drei Zuger Teenager haben ein Projekt initiiert, um Menschen in dieser schwierigen Weihnachtszeit einen Lichtblick zu bringen. Carla Fankhauser 28.12.2020, 11.35 Uhr

Diese drei Teenager haben das Projekt angerissen. Bild: PD

Drei Teenager und Geschwister aus dem Kanton Zug haben sich zusammengetan, um in dieser schwierigen Zeit anderen Leuten mit weihnachtlicher Musik Licht und Freude in die Stuben zu bringen. 15 Musiker kamen dank ihnen zusammen und unterstützten die Idee mit Beiträgen. So entstand ein vielseitiges virtuelles Konzert von fast einer Stunde, das auf Youtube verfügbar ist (siehe unten). Vierzig Alters- und Pflegeheime in der Region erhielten die Information und können so ihren Bewohnern in diesen speziellen, von Corona geprägten Festtagen, eine Freude bereiten.