Vereine Musikschule Zug läutet Advent ein An drei Tagen haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Zug in der Kirche St. Johannes musiziert. 30.11.2021, 13.54 Uhr

Zum Beginn der Adventszeit war die Musikschule Zug drei Tage lang zu Gast in der Kirche St. Johannes. Den Auftakt machten die Kadettenmusik und die Prima Banda am vergangenen Donnerstagabend. Nach der Eröffnung des Konzertes durch die Prima Banda, die ausnahmsweise unter der Leitung von Sebastian Rosenberg stand, folgte die Kadettenmusik (Leitung Sebastian Rosenberg und Martin Winiger) mit abwechslungsreichen Blasmusik-Klängen. Das Programm reichte von der «Overture Jubiloso» von Frank William Erickson bis zum Hitparaden-Song «Für immer uf di» von Büne Huber. Speziell erwähnenswert war das Posaunensolo «Morceau Symphonique Nr. 88» von Alexandre Guilmant, eindrücklich gespielt von Samuel Bösch aus der Posaunenklasse von Roland Dahinden. Viel Beifall vom Publikum gab es, als die beiden Formationen zum Schluss des Konzertes gemeinsam musizierten.

Kinderchöre der Musikschule Zug singen in der Kirche St. Johannes. Bild: PD

Am Samstagnachmittag hatten dann einige kleinere Ensembles der Musikschule die Möglichkeit, am Weihnachtsmarkt ihr Können zu zeigen. Das Blockflötenensemble (Leitung Andel Strube), die «Brass Kids» (Leitung Jeanine Murer) und der Erwachsenenchor (Leitung Olivia Betschart und Isabel Koch) sorgten für wärmende Klänge an diesem nasskalten Nachmittag.

«Wir haben euch vermisst»

Den Abschluss des Wochenendes bildete das Adventskonzert vom Sonntag. Eröffnet wurde dieses vom Schülerorchester unter der Leitung von Helen Steinemann, mit zur Jahreszeit passenden Werken. Danach folgten die stimmungsvollen Klänge des Zuger Jugendorchesters unter der Leitung von Droujelub Ianakiev, unter anderem mit der «Sinfonia in D-Dur RV 121» von Antonio Vivaldi.

«Es tut so gut, wieder vor so vielen Leuten spielen zu dürfen», sagte Dirigent Droujelub Ianakiev dem Publikum. «Eure Reaktionen spüren zu dürfen, ist das Schönste für uns Musikerinnen und Musiker. Wir haben euch vermisst.»

Drei weihnächtliche Lieder

Speziell für dieses Konzert hatte Dirigent Ianakiev drei weihnächtliche Lieder arrangiert, welche das Zuger Jugendorchester zusammen mit den Kinderchören der Zuger Singschule (Leitung Isabel Koch, Olivia Betschart und Philipp Schmidlin) aufführte. Die Begeisterung des Publikums sowie der beteiligten Orchester- und Chormitglieder war spürbar. Zum krönenden Abschluss des Konzertes wurde das Publikum mit dem herzhaft gesungenen Lied «We Wish You a Merry Christmas» in die verschneite Abendstimmung entlassen.

Für die Musikschule Zug: Deborah Annema