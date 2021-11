Vereine Nachwuchs des SC Cham erzielt Erfolg Alle Leistungsteams der Juniorenabteilung des SC Cham haben sich für die «Youth League» klassiert. 22.11.2021, 17.10 Uhr

Im 111. Jubiläumsjahr landet die Juniorenabteilung des SC Cham Ende Vorrunde einen einmaligen Erfolg. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielen alle Leistungsteams der Juniorenabteilung im Frühjahr in der interregionalen «Youth»-Klasse. Die D- und E-Junioren haben sich aufgrund ihrer ausgezeichneten Resultate für die Elitegruppe qualifiziert.

Die D/A-Junioren des SC Cham. Bild: PD

In den vergangenen drei Jahren spielten die A-Junioren unter Ivan und Vittorio Tramontano jeweils mit beachtlichem Erfolg in der ersten Stärkeklasse. Sie wurden für ihren Aufwand und die gezeigten Leistungen bislang aber kaum belohnt, verpassten sie den angestrebten Aufstieg in die «Youth League» jeweils nur knapp. Nun hat es aber funktioniert. Ohne Niederlage, mit 28 Punkten aus zehn Partien und einem Torverhältnis von 54 zu 6 wurden sie überzeugend Gruppenerster, sechs Punkte vor Lokalrivale FC Baar und Emmen A-Futuro.

Erstmals geschlossen in der «Youth League»

Da sich sowohl die B/A-Mannschaft von Marcel Gretener und Philip Domeisen wie die C/A-Junioren von Drago Obrenovic und Pascal Müller in der «Youth League» schon vor Ende der Saison im Mittelfeld etablieren konnten, spielen die drei Leistungsteams im Frühling alle in der höchsten Amateur-Juniorenkategorie. Alle drei sind zudem weiter im Cup vertreten. Sie tragen, wie die D/A-Junioren, ihre Achtelsfinalpartien Ende April aus. Lediglich die E/A-Junioren scheiterten im Sechzehntelfinal überraschend gegen den SC Goldau.

Aber auch die Teams der Kinderfussballabteilung standen ihren älteren Kollegen in nichts nach. So wurden auch die D/A-Junioren mit Luciano Hediger und Andreas Defuns mit 22 Punkten aus acht Spielen in einer starken Gruppe der ersten Stärkeklasse überzeugend Gruppensieger. Und die E/A-Junioren von Osman Julen und Iris Danke überzeugten ebenfalls in der ersten Stärkeklasse mit sehr starken Leistungen. Beide werden deshalb im Frühling in den Elitegruppen des Innerschweizer Fussballverbands antreten. Da sowohl die C/B-Junioren von Heinz Suter und Reto Besmer in der zweiten Stärkeklasse und die C/C-Junioren mit Juan Merino und Joao Franzisco Sousa in der dritten Stärkeklasse ebenfalls Gruppensieger wurden, steigen beide Teams auf die Rückrunde hin um eine Liga auf.

Verein ist auf gutem Weg

Die Ernte fällt in diesem Jahr somit ausserordentlich reich aus. Sie zeigt, dass das Ausbildungs- und Förderkonzept zu greifen beginnt und dies, obwohl bereits bei den E- und D-Junioren viele Kinder ihren Weg über das Team Zugerland wählen und dem Verein nur noch in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen. Sie aber bringen nach einer allfälligen Rückkehr in den Stammverein eine gute Ausbildung und viele wertvolle Erfahrungen zurück. Die sich nun einstellenden Erfolge, aber auch, dass immer wieder ehemalige Junioren gerne an ihre Wurzeln zurückkehren, zeigt, dass der Verein auf einem guten Weg ist und über ausgezeichnete Trainer und sehr gute Bedingungen verfügt.

Juniorenobmann Willy Hediger freut sich über diese grossartige Gesamtleistung: «Ich bin glücklich und stolz, für den Nachwuchs des SC Cham die Verantwortung zu tragen. Wir verfügen über viele sehr gut ausgebildete Trainer, die nach modernen Erkenntnissen und den Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbands arbeiten. Wir haben ein grosses Potenzial an talentierten und motivierten Junioren. Zudem werden wir darin bestätigt, dass bei der Juniorenförderung bereits von Beginn weg konsequente und abgestimmte Arbeit geleistet werden muss.»

Im Frühjahr geht es wieder los

Nun dürfen sich die Spielerinnen und Spieler, Trainer und Funktionäre über die Erfolge freuen, bevor es im Frühjahr gilt, die grossartige Ausgangslage zu nutzen und die erreichten Erfolge zu bestätigen. An Motivation dürfte es nicht fehlen. Der SC Cham gratuliert den Spielern und ihren Trainern zu den gezeigten Leistungen und wünscht ihnen bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung sowie bei den Cup- und Meisterschaftsauftritten im Frühling viel Freude und Erfolg.

Für den SC Cham: André Dommann